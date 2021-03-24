84.2 ملياراً صادرات صناعية إماراتية في 10 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة الصادرات الصناعية لدولة الإمارات بحسب التصنيف الصناعي 84.2 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2020.

وفقاً للأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. تعكس هذه الأرقام الدور المهم الذي يلعبه القطاع الصناعي في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 10% في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 وفق تقرير أصدرته في وقت سابق مؤسسة «كوليرز إنترناشونال» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي عزّز من دوره في سياسة التنويع الاقتصادي.

وكانت الاحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري بلغ 1.546 تريليون درهم خلال 2019، فيما وصل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية 1.159 تريليون درهم، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية 70.2% خلال الفترة ذاتها.

وأكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد تطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية، ما مكّنه من زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

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