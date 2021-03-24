«غلف كابيتال» تستحوذ على شركتين بأمريكا

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت «غلف كابيتال» استحواذها على شركتين لتكنولوجيا الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مقابل 60 مليون دولار، وأفادت الشركة بأنها تتطلع إلى التوسع خلال العام المقبل. وذكرت «غلف كابيتال» أنها أكملت شراء حصص الأغلبية في شركتي «إيكلا هيلث وهانسي سولوشنز»، ومقرهما الولايات المتحدة، المتخصصتين في حلول إدارة دورة الإيرادات لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لـ«غلف كابيتال» لإدارة الاستثمارات البديلة، ومقرها أبوظبي، إن هذه الاستثمارات تمنح الشركة حصص الأغلبية في «إيكلا هيلث» لحلول الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا ومقرها واشنطن دي سي في حين «هانساي سولوشنز» مشغل لكافة حلول «آر سي إم» القائمة على التكنولوجيا ومقرها ولاية كاليفورنيا. وبيّن الصلح أن الأصول التي تديرها «غلف كابيتال» تربوا على 11 مليار درهم في قطاعات مختلفة.

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