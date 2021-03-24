«دبي الدولي» أول مطار يوفر القراءة الذكية للمسافرين

المصدر: دبي - سيد صالح

بات مطار دبي الدولي أول مطار للقراءة الذكية على مستوى العالم، وذلك بعدما أبرم أمس اتفاقية مع منصة «ماجزتر» الأمريكية العالمية لقراءة الصحف إلكترونياً.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ»، فإن المسافرين عبر مطار دبي الدولي أصبح بإمكانهم الدخول إلى باقة الصحف والمجلات التي تتيح «ماغزتر» قراءتها إلكترونياً، إذ يتجاوز عددها 7000 مجلة وصحيفة وصحيفة كاريكاتورية رائدة عالمياً.

وأفادت الوكالة بأن شراكة مطار دبي الدولي مع «ماغزتر» تتيح للمسافرين عبر المطار تنزيل أحدث الإصدارات من المنشورات العالمية المرموقة عبر هواتفهم وأجهزتهم النقالة الشخصية، وذلك لتصفحها داخل المطار أو على متن الطائرة. وأضافت إن التجربة التي تتيحها الشراكة للمسافرين عبر مطار دبي هي تجربة قراءة رقمية لا تلامسية ولا ورقية بالكامل، إذ تعتمد على تقنية السياج الجغرافي باستخدام الأقمار الاصطناعية.

وذكرت أنه يمكن للمسافرين الدخول إلى «منطقة القراءة الذكية» أيضاً من خلال الدخول إلى شبكة واي فاي المجانية ذات السرعة الفائقة الخاصة بمطار دبي الدولي، والتي ستعمل بوابة للوصول إلى باقة المنشورات واسعة النطاق التي تتيحها «ماجزتر».

وأفادت «بلومبيرغ» بأنه من أبرز المجلات والصحف الإقليمية المتوافرة ضمن هذه الباقة «فوربس الشرق الأوسط»، و«فوغ العربية»، و«واتس أون دبي»، و«إمارتس ومان العربية»، بالإضافة إلى المنشورات الدولية الأعلى مبيعات مثل «كوزموبوليتان»، و«إل»، و«جي كيو»، و«هاربرز بازار»، و«ريدرز دايجيست».

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