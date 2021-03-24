مليار دولار استثمار «مبادلة» وبريطانيا بالعلوم الحيوية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أبرمت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية لتأسيس صندوق بقيمة 1 مليار دولار للاستثمار في صناعة العلوم الحيوية البريطانية، بحسب وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن تغريدة نشرها مارك كلينمان، المحرر لدى شبكة «سكاي نيوز» عبر حسابه على «تويتر».

ولم يُفصِح كلينمان عن المصدر الذي حصل منه على الخبر، حيث دوّن في تغريدته: «وافق وزراء على صفقة لتأسيس صندوق بقيمة 1 مليار دولار للاستثمار في صناعة العلوم الحيوية البريطانية من خلال شراكة مع «مبادلة»، صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي. جرى إبرام مذكرة تفاهم خلال الأيام الأخيرة، وسيجري الإعلان عنها قريباً». من جانب آخر، أعلنت «مبادلة» استثمار 75 مليون دولار في «تيليغرام»، بالتعاون مع صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» الذي سوف يستثمر بدوره أيضاً 75 مليون دولار في المنصة.

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