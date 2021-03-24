«نخيل» تطرح آخر الوحدات السكنية في «ذا بالم تاور» للبيع

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس آخر الشقق السكنية المتبقية في المعلم العمراني، برج «ذا بالم تاور»، المكون من 52 طابقاً، الواقع في «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً.

وبعد بيع نحو 70% من برج «ذا بالم تاور ريزيدنسز»، تتوفر الآن الوحدات السكنية المتبقية بعروض جديدة وحصرية والتي تم الإعلان عنها عبر اجتماع «نخيل» الافتراضي الذي حضره المئات من الوسطاء العقاريين.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: نتوجه بالشكر إلى شركائنا على دعمهم المستمر خلال التحديات التي سببها الوباء. على الرغم من الظروف الاستثنائية، حققنا مبيعات عقارية بقيمة 2.2 مليار درهم في العام الماضي، كما شهدنا أيضاً بداية قوية لعام 2021. نحن نقدر بالفعل شراكاتنا مع وسطائنا العقاريين، كما أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون والنجاح لهذا العام وما بعده.

ويأتي طرح آخر الشقق السكنية المتبقية للبيع، بعد أيام فقط من إعلان شركة «نخيل» إنجاز 95% من برج «ذا بالم تاور». ويبلغ ارتفاع برج «ذا بالم تاور» 240 متراً ويقع في قلب «نخلة جميرا»، ويوفر إطلالات غير مسبوقة على الجزيرة والخليج العربي وأفق دبي.

ويضم البرج 432 وحدة سكنية فاخرة مفروشة وفندق «سانت ريجيس دبي – ذا بالم» ووجهة للمطاعم والترفيه على السطح مكونة من 3 طوابق تضم منصة المشاهدة «ذي فيو في النخلة» والتي تعتبر أول مكونات البرج التي سيتم افتتاحها للجمهور في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كما يضم البرج محطة لقطار «ذا بالم مونوريل» في الموقع، ويتصل مباشرة مع «نخيل مول» و«حديقة الاتحاد»، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم.

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