83 % من المقترضين يشترون الوحدات السكنية للإقامة

المصدر: دبي- البيان

أصدرت «مورتجاج فايندر»، الذراع الاستشارية المستقلة المتخصصة في الرهون العقارية وهي جزء من «مجموعة بروبرتي فايندر»، أول تقرير يتعلق بسوق الرهن العقاري يعرض تفاصيل بيانات معاملات الرهن العقاري الخاصة بالعام 2020، متضمناً أسعار العقارات واتجاهات التقييم النهائية والتركيبة السكانية للمقترضين، بالإضافة إلى اتجاهات أسعار الفائدة.

واستحوذ المقيمون في الإمارات على 97% من معاملات الرهن العقاري، وهو أمر منطقي نظراً لقيود السفر. وأفاد 83% من المقترضين أن الغرض من شرائهم الشقق السكنية هو الإقامة فيها بأنفسهم، وذلك على العكس من شرائها للأغراض الاستثمارية التي شكلت 16% فقط من إجمالي الرهون. وأظهر التقرير أن التقارب بين أسعار العقارات والتقييمات النهائية للوحدات السكنية المكتملة كان أقرب بكثير مقارنة مع العقارات التي تم شراؤها على الخارطة.

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