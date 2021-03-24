افتتاح توسعة مصنع «البيادر انترناشونال» في «جافزا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة البيادر انترناشونال لتصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف لأغراض عديدة، افتتاح التوسعة الجديدة لمصنعها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، في خطوة ستمكنها من دعم منظومتها الصناعية المستدامة ذاتياً، وتساهم في تصدير منتجاتها التي تضم أكثر من 1,700 منتج إلى شتى أنحاء العالم.

وستساهم التوسعة الجديدة للمصنع في مضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 18 ألف طن سنوياً من حلول تغليف المواد الغذائية، ليصل حجم الإنتاج الإجمالي ضمن مصانع الشركة الستة في الإمارات وقطر إلى 31 ألف طن سنوياً. وتندرج الخطوة في إطار ضخ شركة البيادر انترناشونال لاستثمار قدره 200 مليون درهم لتنفيذ خطة رئيسة لتوسيع قدراتها في التصنيع والتجزئة.

شارك في تدشين التوسعة معالي مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي؛ وسلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية؛ وماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الإمارات، في فعالية حضرها كبار المسؤولين في موانئ دبي العالمية وجافزا، ضمت محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، المدير التنفيذي لجافزا؛ وجميل حداد رئيس مجلس إدارة شركة البيادر انترناشونال؛ ونضال حداد، الرئيس التنفيذي لشركة البيادر انترناشونال.

أولوية

وقالت معالي مريم المهيري إن تطوير منظومة الغذاء في الإمارات يحظى بأولوية لدى القيادة الرشيدة من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل التعافي من وباء «كوفيد - 19». وتجاوزنا للأزمة في الإمارات وعدم تأثر أسواقنا بنقص في المنتجات الغذائية هو دليل على قوة نظامنا الغذائي وأننا على الطريق الصحيح في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ويعد توسيع مصنع البيادر انترناشونال في جبل علي عنصراً مهماً في المرحلة المقبلة، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كامل منظومة الغذاء في الدولة بالإضافة إلى الاستراتيجية الصناعية Operation 300Bn التي تم إطلاقها مؤخراً وتنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا والتي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في السنوات المقبلة.

وتعد حلول تغليف المواد الغذائية التي يوفرها المصنع مساهمة مهمة في منظومة حفظ الغذاء وضمان سلامته من خلال تطبيق أعلى معايير ومواصفات المواد الملامسة للأغذية، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

أشكر القائمين على مصنع بيادر على جهودهم في زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع، ما يعكس التزامه وبقية شركائنا في القطاع الخاص مساعدتنا على تعزيز قدرة الإمارات على مواجهة أي أزمة تتعلق بالأمن الغذائي في المستقبل.

مزيد من الدعم

وقال سلطان بن سليّم: يشكل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به جافزا مركزاً حيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ويمهد طريق الشركات للوصول إلى أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، مدعوماً بقدرات ميناء جبل علي، لتحقق الازدهار عبر تعزيز علاقاتها التجارية بالأسواق العالمية.

وفي ضوء الحاجة الماسة لتلبية متطلبات سلسلة التوريد في قطاع الأغذية والمشروبات، ولا سيما فئة تغليف المواد الغذائية التي لا تزال بحاجة للمزيد من الدعم، ستتمكن دولتنا من تعزيز صادراتها من هذه السلع الأساسية، وتولي دوراً رئيساً لدعم الأمن الغذائي بأسلوب في غاية الكفاءة والسلامة.

ويؤكد نجاح شركة البيادر انترناشونال في توسيع مصنعها في جبل علي، رغم الظروف الراهنة بسبب الجائحة العالمية، الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات وبيئة الأعمال المثلى التي توفرها للشركات المبتكرة لتمكينها من النمو والازدهار.

وقال ماسيمو بادجي: حرصت سويسرا على تعزيز علاقاتها بالإمارات والتعاون معها باستمرار لتطوير قدرات قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما أنه أحد القطاعات القليلة التي لم تتضرر كثيراً من تفشي جائحة كوفيد - 19.

ومثلت استثماراتنا في مواد التغليف المتقدمة للحفاظ على سلامة الأغذية وضمان تصدير منتجات عالية الجودة مصدر دعم كبير لنمو قطاع الأغذية والمشروبات السويسري. ومن هذا المنطلق، ستثمر توسعة المصنع الجديدة في استخدام تجهيزات سويسرية إضافة قيمة كبيرة إلى اقتصاد الإمارات».

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