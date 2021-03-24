قبول المشاركات بجائزة التحسين المستمر

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت المجموعة الفرعية للتحسين المستمر التابعة لمجموعة دبي للجودة إطلاق الجائزة والمنتدى العالمي للتحسين المستمر والابتكار في دورتها الثانية عشرة لعام 2021، تحت شعار التميز في الأزمات، وسيقام لأول مرة الحفل السنوي بصورة افتراضية على مدار يومين في 1 و2 من يونيو.

وتستقبل الآن مجموعة دبي للجودة طلبات التسجيل والمشاركة في الجائزة والمنتدى العالمي للتحسين المستمر والابتكار من كافة المؤسسات المحلية والدولية من القطاعين الحكومي والخاص، ويمكن للمتقدمين زيارة موقع الجائزة www.dqg.org، والموعد النهائي للتقديم أول مايو.

وقال المهندس حسن عمر، رئيس مجموعة دبي للجودة: تهدف الجائزة والمنتدى العالمي للتحسين المستمر والابتكار إلى تسليط الضوء على الجهود المستمرة للمنظمات وإبرازها دولياً، وتأسيس مقارنات معيارية للاستدامة ومشاركة أفضل الممارسات لتحقيق التميز في الأداء.

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