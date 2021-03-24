«أراضي دبي»: حسابات ضمان عقارات الملكية المشتركة تعزز الدور الرقابي

المصدر: دبي- البيان

شكّل اعتماد وتفعيل مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي في العام 2019، آلية حسابات الضمان البنكية التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، باستخدام النظام الإلكتروني «ملّاك»، نقلة نوعية في مساعدة ملّاك هذا النوع من المشاريع على إدارتها، وتسييرها بكل سهولة ويسر، إلى جانب مساهمته في حفظ حقوقهم، عبر توفير خدمة إيداع مباشرة في حساباتهم المصرفية، دون وجود أي علاقة لمطور المشروع مع هذه الحسابات، الأمر الذي يعزز من الثقة والشفافية لديهم.

وتواصل بذلك «أراضي دبي» توظيف الوسائل الإلكترونية الحديثة والمتطورة في تعزيز الدور الحكومي والتنظيمي والرقابي، ورفع نسبة رضا وسعادة المتعاملين في الخدمات المقدّمة. وقد لاقى النظام المبتكر إقبالاً من العديد من البنوك والمصارف المحلية، منذ اعتماده حتى اليوم، إذ عقدت مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقيات لإدارة حسابات الضمان التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع 9 مصارف محلية، هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، يونايتد بنك ليمتد، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق.

وقال مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: ضمن طرح نظام «ملاك» الإلكتروني المزيد من الشفافية والثقة في سوق دبي العقاري، ويلعب شركاؤنا في البنوك التسعة دوراً حاسماً في الإدارة السلسة لهذه العملية الرقمية الجديدة، التي تعود بالنفع الكبير على الملاك، ونتوقع أن يتجاوز إجمالي بدل الخدمات التي سيتم تدقيقها بالاعتماد على نظام ملاك ما قيمته 4 مليارات درهم، لتؤدي هذه العملية إلى الارتقاء برضا وسعادة المتعاملين، مع توفير الوقت والتكاليف.

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