«أودا إكسبريس» تنضم إلى «إي.زي.دبي»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، استقطابها لشركة «أودا إكسبريس» UDA Express، إحدى أكبر شركات الشحن السريع في الصين، التي تهدف إلى توسعة عملياتها في المنطقة من خلال الاستفادة من التسهيلات اللوجستية وحلول الأعمال التي توفرها «إي.زي.دبي»، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «نعمل جاهدين لتوفير الحلول والمرافق التي تلبي تطلعات عملائنا، وتساعدهم على تحقيق التطور والازدهار في الأسواق التنافسية. ويؤكد انضمام شركة «أودا إكسبريس» العالمية إلى «إي.زي.دبي»، على مكانتنا الرائدة وقدرتنا على استقطاب الشركات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية».

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