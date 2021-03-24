«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التجارة مع فيتنام

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، مع نغوين مانه توان، سفير فيتنام المعين لدى دولة الإمارات، مجالات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر الغرفة بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وحميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف في الدولة وعبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام الغرفة.

وأوضح الرميثي حرص الغرفة على فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري مع فيتنام، بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين، والعمل المشترك على تشجيع إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات الطاقة والنفط والغاز وقطاع البحرية، مؤكداً استعداد غرفة أبوظبي لتقديم كل الخدمات الممكنة للارتقاء إلى مرحلة جديدة تعزز جهود البلدين الصديقين في تحقيق التنمية المستدامة.

وناقش الجانبان أبرز المستجدات الاقتصادية في ضوء الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي من جراء انتشار "كورونا" وأكدا أهمية تكثيف أوجه التعاون وزيادة التبادل التجاري، وتبادل الخبرات في وضع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كوفيد 19».

واتفق الجانبان على التعاون في توفير بيانات متكاملة عن الشركات والمستثمرين في الدولتين وكذلك المعلومات الخاصة بمناخات الاستثمار والفرص المناسبة.

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