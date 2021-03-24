«مبادلة» و«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» يستثمران 150 مليون دولار في «تيليجرام»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن استثمار 75 مليون دولار في «تيليجرام»، مشغّل منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة والقائمة على حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي، وسيكون الاستثمار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل 5 سنوات قبل الاكتتاب العام المُزمَع بالتعاون مع صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» الذي سيستثمر أيضاً مبلغ 75 مليون دولار في المنصة.

وقال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج شركة "مبادلة" للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة : «نحن نُثمِّن رؤية بافيل للشركة وعمل فريقه الدؤوب لبناء منتج مبتكر وشركة استثنائية. فمن خلال تركيزه على تجربة المستخدم والخصوصية والتشديد على أهمية هذه العناصر في كل قرار عمل يتخذه، نجح بافيل في تعزيز شهرة ونجاح تطبيق تيليجرام لتنمو قاعدة مستخدميه نمواً مذهلاً جعل منه منافساً قوياً لعمالقة التكنولوجيا العالميين».

وأضاف: «نثق بأنّ لدى تيليجرام اليوم كل الإمكانات التي ستجعلها إحدى شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة.

وتمثل الشركة فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لـ «مبادلة» وستكون إضافة مثالية لمحفظة شركاتنا الرائدة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعاتها. كما أنّ استثمارنا في تيليجرام يرسي أساساً متيناً لشراكة استراتيجية ستدعم جهودنا لتعزيز منظومة التكنولوجيا في أبوظبي فضلاً عن جذب مستويات متقدمة من المواهب والمهارات التكنولوجية إلى العاصمة».

وقال بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيليجرام»: «يشرّفنا قيام مبادلة وصندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» باستثمار 150 مليون دولار في سندات تيليجرام. ونتطلع إلى تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية لنواصل مسار نمونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».

قفزة هائلة

وقال جيمس مونس، رئيس الشؤون المالية ورئيس العمليات لدى صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»:

«على مدى السنوات السبع الماضية، ارتفع عدد مستخدمي تطبيق تيليجرام إلى 500 مليون مستخدم نشط شهرياً، وهي قفزة هائلة تعكس جهود فريق الإدارة وعمله الجادّ وإصراره على بناء منصة تتمحور حول الحفاظ على الخصوصية والأمان وتعزيز تجربة المستخدم. وتمنح هذه السمات أساساً راسخاً لتحقيق قيمة قوية وستصبح محل تركيز كبير من منصات التواصل الاجتماعي وتمهد الطريق لعصر جديد في عالم التراسل الفوري».

فرص

من المتوقع أن تسهم الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«تيليجرام» في خلق فرص جديدة للتعاون، وبالتالي دعم وتعزيز المنظومة المتكاملة من شركات الابتكار والتكنولوجيا في إمارة أبوظبي.

وتم إطلاق «تيليجرام» عام 2013 من قبل الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، كتطبيق مراسلة آمن يستخدم التشفير التام بين طرفي المحادثة.

وتطوّر التطبيق منذ إطلاقه ليصبح اليوم منصة عالمية متكاملة للتواصل الاجتماعي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، وبات أحد أكثر عشر تطبيقات تم تحميلها في العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.

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