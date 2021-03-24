تسهيلات تمويل لـ«دايوو للهندسة والإنشاءات»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دايوو للهندسة والإنشاءات» التي تتخذ من العاصمة الكورية سيؤول مقراً لها وتمتلك فروعاً وشركات تابعة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، عن استكمالها بنجاح لتسهيلات تمويل مشترك لأجل (تقليدية وإسلامية) ثنائية الشريحة بقيمة 200 مليون دولار. وقامت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة» بدور المنسّق الوحيد لهذه الصفقة.

كما اضطلع البنك الأهلي المتحد (فرع مركز دبي المالي العالمي)، والبنك الأهلي المتحد - الكويت، وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك الإمارات دبي الوطني - فرع سنغافورة، وبنك «وربة»- الكويت، بدور المنظمين الأوائل المفوضين ومديري الاكتتاب في هذه الصفقة. وتولت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور وكيل التسهيلات، وتولى بنك الإمارات دبي الوطني مهام الوكيل العالمي.

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