طرح «النجم الثلاثي للنقليات» بسوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة النجم الثلاثي للنقليات المعروفة باسم «ترايستار»، وهي شركة عالمية تقدم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة، ويقع مقرها في دبي، أمس عزمها المضي قدمًا في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه من المتوقع أن يمثل حجم الطرح ما يصل إلى 24% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس المال، على أن يشتمل الطرح على أسهم جديدة مصدرة من قبل شركة النجم الثلاثي للنقليات (الأسهم الجديدة) وأسهم سيتم بيعها من قبل مساهمين حاليين (الأسهم الحالية) (يشار إلى تلك الأسهم مجتمعة بلفظ أسهم الطرح).

ويأتي الطرح الجديد بعد توقف لقطار الطروحات الأولية في الإمارات دام أكثر من 3 سنوات متتالية، منذ طرح شركتي «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» نهاية 2017. وتتوقع شركة النجم الثلاثي للنقليات أن تتلقى ما يتراوح بين 120 و160 مليون دولار من إجمالي المتحصلات الأولية من الطرح.

الإدراج

ومن المقرر إدراج الأسهم في سوق دبي المالي في أبريل ، وذلك رهنًا بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيتم إتاحة الطرح للمستثمرين المؤهلين، وسيتم تخصيص 5% من الطرح لعرضها على جهاز الإمارات للاستثمار. ومن المتوقع أن يكون الطرح متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، رهنًا بصدور تأكيد من قبل لجنة الرقابة الشرعية.

وتأسست الشركة في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في الإمارات، وتطورت لتصبح شركة للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة من الشركات الاستثمارية . وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات. وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة النجم الثلاثي للنقليات: يمثل الطرح العام الأولي لشركة النجم الثلاثي للنقليات مرحلة فارقة في مسيرة المجموعة بينما نواصل النمو والابتكار وتشكيل مستقبل صناعة الخدمات اللوجستية..

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