تباين الأسهم للجلسة الثانية.. والسيولة تقارب 1.2 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي، في ختام جلسة أمس، مع ترقب المستثمرين محفزات جديدة ومزيداً من التوزيعات النقدية للشركات المدرجة، في الوقت الذي ناهزت السيولة 1.2 مليار درهم، وتركزها بنسبة 55% في 3 أسهم، وهي: «أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة».

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً 0.03% إلى 5735.39 نقطة بدعم رئيسي من أسهم الاستثمار والطاقة، فيما انخفض سوق دبي 0.72% عند 2533.59 نقطة، وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا السلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.17 مليار درهم، منها 1.05 مليار في أبوظبي و118.7 مليوناً في دبي، وجرى تداول 273.4 مليون سهم، موزعة بواقع 217.6 مليوناً في أبوظبي، و55.8 مليوناً دبي، من خلال 4412 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.61% ، ونزل قطاع البنوك 1%. ونزل قطاع الاستثمار 0.5%، وانخفض قطاع النقل 0.09%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط مستقطباً 30.7 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 26.25 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 18.14 مليوناً، وحقق «اكتتاب القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.12%، فيما كان «الإمارات دبي الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.23%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار 1%، وزاد قطاع الطاقة 0.64%..

وتراجع قطاع البنوك 0.06%. وهبط قطاع العقار 0.8%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

وتصدر «الدار» النشاط، مستقطباً 235 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 229.07 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 180 مليوناً، وحقق «البنك التجاري الدولي» أكبر ارتفاع بنسبة 7.69%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 2.13 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 34 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 34 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 2.13 مليون.

إفصاحات

★ يعقد مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) اجتماعاً غداً الخميس للنظر في تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة. وأعلنت الشركة سحب عبد الله حمد رحمه الشامسي طلب ترشحه لعضوية مجلس الإدارة.

★ دعت شركة يونيكاي للأغذية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 18 أبريل لمناقشة البيانات المالية 2020.

★ اعتمد مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين بالتمرير أمس، المسميات الوظيفية الجديدة في الهيكل التنظيمي للشركة بما يتناسب مع أحدث الممارسات المتبعة. وتم اعتماد تسمية الرئيس التنفيذي بدل المدير العام عبد المحسن جابر، والتوصية للعمومية بالموافقة على تقديم مساهمات طوعية.

★ أعلنت «دانة غاز» بيع 14.6 مليون سهم خزينة في جلسة 22 مارس من خلال الوسيط «مينا كورب»، فيما يقدر عدد الأسهم المتبقية للبيع بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 22.34 مليون سهم.

★ رفضت الجمعية العمومية للبنك «التجاري الدولي» توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال إصدار 430 مليون سهم جديد بسعر إصدار قدره درهم للسهم، وتعديل نص المادة 5 من النظام الأساسي التي تحدد رأس مال الشركة بمبلغ 2.16 مليار درهم موزعة على 2.16 مليار سهم جميعها أسهم نقدية مدفوعة قيمتها بالكامل.

★ تعقد «رأس الخيمة للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 14 أبريل للنظر في توزيع أرباح للمساهمين بواقع 8% من رأس المال أو ما يعادل 8 فلوس للسهم بإجمالي 9.7 ملايين درهم عن 2020، والاطلاع على قرار مجلس الإدارة بشأن بيع أصول الشركة بقيمة 6.2 ملايين درهم أي ما يساوي 1% من نسبة الأصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز