85 % من كبار المديرين التنفيذيين يعتمدون على استراتيجيات السحابة الهجينة ضمن مؤسساتهم

المصدر: (دبي- البيان)

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة «آي بي إم»، عن طريق مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، بأن 85% من كبار المديرين التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم في دولة الإمارات قد اعتمدوا بالفعل أو يخططون لاعتماد استراتيجيات السحابة الهجينة ضمن مؤسساتهم.

وأكد المديرون التنفيذيون الذين شملتهم الدراسة من الإمارات أنهم يعطون الأولوية لتنفيذ استراتيجيات السحابة الهجينة التي تساعد في تعزيز المرونة وتحقيق الوفورات في التكلفة وزيادة قدرات الاختبار والتطوير، فضلاً عن تحسين قدرة مؤسساتهم على التعافي في حالات الكوارث. ومع تزايد توجّه المؤسسات نحو السحابة، هناك حاجة إلى اعتماد استراتيجيات السحابة الهجينة بصورة أكبر لمساعدة هذه المؤسسات على تطوير عملياتها بالاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

استطلعت هذه الدراسة الحديثة آراء ما يزيد على 500 مدير تنفيذي يعملون عبر 12 صناعة في الإمارات والسعودية وتركيا وجنوب أفريقيا، بما في ذلك الصناعات المنظّمة بشكل كبير. وجاءت استجابة للأهمية المتنامية للحلول السحابية الهجينة بالنسبة للشركات في المنطقة، لا سيما في ظل التداعيات الكبيرة التي فرضها تفشي وباء «كوفيد 19» على قطاع الأعمال.

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