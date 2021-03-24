اقتصادية رأس الخيمة تضبط 1014 قطعة مقلدة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

ضبطت اقتصادية رأس الخيمة 1014 قطعة من البضائع المقلدة لخمس علامات تجارية عالمية منذ بداية العام الجاري، بعد عدة حملات نُظِمَت استجابةً لشكاوى أصحاب العلامات التجارية.

وأثمرت أولى حملات إدارة الرقابة والحماية التجارية بضبط مجوهرات وحليّ (إكسسوارات) بلغ عددها 306 قطع، وتلتها حملة أخرى لضبط منتجات مقلدة لأطعمة غذائية بلغت 609 قطع، بالإضافة لحملة تفتيشية أخرى أسفرت عن ضبط 99 قطعة تنوعت بين إطاراتٍ للسيارات وبعض قطع الغيار.

وأكد يوسف البلوشي ضرورة تأني المستهلكين أثناء الشراء وقراءة البيانات المدونة على المنتج مثل تاريخ الإصدار وبلد المنشأ ولون الصنعة وغير ذلك، وفي حال الشك والريبة في مدى مصداقية المنتج، لابد من الرجوع لقسم الحماية التجارية للتأكد من جودتها ودقة بياناتها وحقيقتها. وأضاف: يحرص قسم الحماية التجارية في كل عام على عقد ورش عمل للمجتمع بمختلف فئاته من موظفين، طلبة مدارس وجامعات ومتعاملين للتمييز بين المنتجات الأصلية والتقليدية بهدف رفع الثقافة الاستهلاكية وتجنب الوقوع ضحايا فخ التقليد.

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