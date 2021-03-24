برنامج غرفة دبي لدعم الشركات الناشئة ذات النمو السريع يوفر تدريباً لـ 16 شركة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، اختتام برنامج دعم الشركات الناشئة ذات النمو السريع (Scale Ups) للمجموعة الثانية من الشركات التي يبلغ عددها 16، وذلك بعد أن تم توفير تدريب وتوجيه وإرشاد متخصص لمساعدة الشركات المشاركة على الارتقاء بنشاطها وتعزيز تنافسيتها.

ويضم البرنامج المنبثق عن برنامج شراكات الأعمال التابع لــ «دبي للمشاريع الناشئة»، في عضويته شركات ناشئة حققت نمواً مستداماً في نشاطاتها، واستفادت من برنامج «شبكة شراكات الأعمال» من أجل تعزيز شراكاتها مع عدد من الشركات الكبرى في إمارة دبي.

مجموعة ثانية

وضمت المجموعة الثانية من الشركات التي شاركت في البرنامج شركات منها «وايد بوت» و«بي 24 تشات» و«كويك ورك للتكنولوجيا» و«إن دي (Intain AI)» و«ألكوديكس» و«نيرموشن» و«جوكادال» و«إن إل إس كيو إل» وتنوعت مجالات نشاط هذه الشركات من الذكاء الاصطناعي إلى انترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين ورسم الخرائط الرقمية والتحول الذكي.

وتعرف المشاركون خلال فترة البرنامج التي استمرت 3 أشهر على سوق دبي، وآليات وطرق تأسيس الأعمال في الإمارة، والتوسع الخارجي، بالإضافة إلى الحصول على فرص لعرض وتقديم وتسويق مشروعاتهم أمام مجموعة من المؤسسات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال لقاء أعمال افتراضي لبحث الشراكات الثنائية، اجتمع المشاركون مع ممثلين لهيئات ودوائر حكومية وشركات خاصة ومنها موانئ دبي العالمية والروابي وبلدية دبي ومكتبة محمد بن راشد ومركز دبي للسلع المتعددة لبحث شراكات مستقبلية.

وحصل المشاركون الذين استكملوا حضور جلسات برنامج «دعم الشركات الناشئة ذات النمو السريع» على ختم «جاهزية الأعمال»، وهو طابع من شأنه أن يعزز من جاذبية هذه الشركات وسمعتها في مجتمع الأعمال في دبي.

وقال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي: أطلقنا برنامج دعم الشركات الناشئة ذات النمو السريع كرد فعل لتأثيرات أزمة كوفيد-19، عندما قررنا أن نوفر مزايا وخدمات إضافية لأعضائنا وخصوصاً في مجال لقاءات الأعمال الثنائية التي تتلاءم مع متطلباتهم، وذلك لتعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات وتحويلها لفرص.

توسيع نطاق المشاركة

بعد نجاح المرحلة التجريبية للبرنامج الذي أطلق في 2020، وسعت دبي للمشاريع الناشئة نطاق المشاركة مع ازدياد نشاط الشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا. وبلغت نسبة الشركات العالمية 75% من إجمالي الشركات المشاركة في البرنامج، مما يعكس جاذبية دبي للشركات الناشئة المبتكرة.

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