«كاسبرسكي»: %57 ارتفاع هجمات التروجانات المصرفية في الإمارات 2020

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

شهد القطاع المالي في الدولة العام الماضي زيادة ملحوظة في هجمات التروجانات المصرفية بلغت نسبتها 57%، مقارنة بنسبة 29% عالمياً وذلك بحسب شركة كاسبرسكي.

وكشف خبراء أمن إلكتروني في الشركة عن ارتفاع إجمالي الإصابات بالبرمجيات الخبيثة في الإمارات بنسبة 5% في عام 2020 مقارنة بسابقه، مشيرين إلى أن النصف الثاني من عام 2020 شهد زيادة قدرها 38% في تلك التهديدات مقارنة بالنصف الأول منه، وذلك على خلفية العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات التي فرضتها الجائحة.

ولفت الخبراء في مؤتمر افتراضي في دبي أمس إلى أنه بحسب إحصائيات شبكة كاسبرسكي الأمنية فقد انخفضت تهديدات برامج الفدية في الإمارات بنسبة 58% العام الماضي، كما انخفضت بنسبة 42% الإصابات التي تستهدف تعدين العملات الرقمية في الدولة، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي الذي شهد انخفاضاً بنسبة 40% و24% على التوالي في هذين النوعين من الإصابات.

ودعا ماهر ياموت الباحث الأمني الأول في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي، المستخدمين إلى توخي الحذر في التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، ولا سيما عند التسوّق والدخول في الحسابات المصرفية والاطلاع على الفرص الاستثمارية، وقال:

«أظهرت دولة الإمارات، بخلاف الدول الكبرى الأخرى في المنطقة، أكبر انخفاض في هجمات تعدين العملات الرقمية، بما يعكس قوّة البيئة التنظيمية وزيادة الوعي والاستعداد في الدولة».

العمل عن بعد

وأشار الخبراء إلى وقوع أكثر من 15.8 مليون هجوم على بروتوكولات الوصول إلى سطح المكتب البعيد في الإمارات العام الماضي، إذ قفز العدد الإجمالي لهجمات الوصول عن بُعد من 467,115 في فبراير 2020 إلى 1.3 مليون في مارس 2020، بزيادة كبيرة بلغت 193%، بالتزامن مع الإعلان عن فرض قيود السلامة والتباعد الاحترازية في البلاد، وذلك وفقاً للقياسات المجمّعة عن بُعد لدى كاسبرسكي.

وقال عماد حفار رئيس الخبراء التقنيين في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، إن التحوّل إلى العمل عن بعد سيبقى قائماً. ويُرجّح، في ضوء مواصلة العمل عن بُعد، استمرارُ الهجمات على بروتوكولات الوصول إلى سطح المكتب البعيد بمعدل مرتفع نوعاً ما، لذلك تحتاج الشركات إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية».

مسار تصاعدي

أشار الخبراء إلى أن الهجمات تشهد مساراً تصاعدياً في الإمارات، إذ وصلت أعدادها إلى 5 ملايين هجوم في يناير وفبراير 2021 مجتمعين. ويُعدّ RDP أكثر بروتوكولات الوصول إلى سطح المكتب البعيد شيوعاً، ويُستخدم للوصول إلى الأجهزة والخوادم العاملة بالنظام «ويندوز». يُشار إلى أن هجمات على هذا البروتوكول ارتفعت لتصل إلى 3.56 مليارات هجوم على مستوى العالم في أعقاب التحوّل العالمي الواسع إلى العمل عن بعد.

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