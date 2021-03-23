«أمازون» تطرح خصومات تصل إلى 70% في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أمازون» عن عودة عروض فعالية "تخفيضات كل ما تتمناه"، أضخم عروضها الموسمية، للمتسوقين في الإمارات بخصومات تصل إلى 70% على منتجات مختارة. وتنطلق حملة التخفيضات على موقع Amazon.ae ابتداءً من 25 مارس إلى 28 مارس، إذ سيحصل أعضاء أمازون "برايم" على أفضلية التسوق المبكر إلى العروض، وذلك يوم 24 مارس ابتداءً من الساعة 11 صباحاً وحتى 11 مساءً.

تم تصميم فعالية "تخفيضات كل ما تتمناه" لتتيح للمتسوقين فرصة التوفير في كل ما يتمنونه ويحتاجونه، إذ إن العروض ستقدم خصومات تصل إلى 70% على فئات عديدة من المنتجات التي تضم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ ومنتجات السوبرماركت ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والأزياء وغيرها الكثير.

ويمكن للمتسوقين استعراض مجموعة العروض بكاملها على تطبيق أمازون للهواتف المحمولة أو عبر موقع Amazon.ae، والاستمتاع بتخفيضات على أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، ومنها سامسونج وفيليبس ووتر بيك ونسكافيه وإكوفاكس وفيلا وريبوك ولاكوست وغيرها.

وقال عبده شلالا مدير التسويق وخدمة "برايم" لدى أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نعمل في أمازون دوماً على تلبية جميع متطلبات عملائنا، وستكون فعالية "تخفيضات كلّ ما تتمناه" أكبر حملة من العروض والتخفيضات للمتسوقين في الإمارات. وتتزامن هذه الفعالية مع بدء عطلة الربيع في المدارس، لتتيح لعملاء متجر Amazon.ae فرصة متميزة للتوفير واختيار ما يرغبون به من العروض على باقة متنوعة من المنتجات، مع خدمة توصيل سريعة وموثوقة". وأضاف شالا: "كما سيحصل أعضاء برنامج أمازون برايم على فرصة التسوق المبكر والاستفادة من العروض لنتيح لعملائنا في الإمارات فرصة الحصول على تجربة تسوق غير مسبوقة مع الاستفادة من خدمة التوصيل السريع والمجاني في نفس اليوم أو خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد".

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