أحمد بن سعيد: آخر طائرة "إيرباص A380" تغادر تولوز إلى هامبورغ تمهيداً لتسليمها إلى طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن آخر طائرة إيرباص A380 غادرت تولوز إلى هامبورغ تمهيداً لتسليمها إلى طيران الإمارات التي تعد أكبر مشغل لهذه الطائرات.

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم: سوف تواصل طيران الإمارات تقديم أفضل الخدمات الجوية باستخدام هذا الطراز العملاق، ما يعزز مكانة دبي كمحور رئيس لحركة النقل الجوي العالمية.

وتعتبر "طيران الإمارات" أكبر مشغل للطائرة العملاقة على مستوى العالم، حيث تسلمت 118 طائرة إيرباص A380، من أصل 123 طائرة حتى نهاية فبراير 2021.

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