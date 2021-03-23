«رأس الخيمة الوطني» يدفع التحوّل الرقمي في التسويق عبر الأجهزة الجوّالة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن انضمامه إلى جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة «MMA» وبصفته واحداً من اللاعبين المحليين في مشهد التسويق الحديث، سيضيف البنك قيمة إلى مهمة جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة MMA لتشكيل مستقبل التسويق في المنطقة.

ومن خلال وجوده على مدى سنة كاملة ضمن أعضاء مجلس الإدارة، ستلعب خبرة البنك الثرية في هذا القطاع دوراً رئيسياً في قيادة التوجّه الاستراتيجي للجمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوجيه تركيزها نحو الأهداف الإنتاجية والمبادرات المحلية.

ويسعى المجلس المحلي في الشرق الأوسط لجمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة MMA إلى تحفيز نمو التسويق الحديث والتقنيات المرتبطة به في المنطقة. وبما أن الخدمات المصرفية تعتبر من أكثر الصناعات نضجاً في مجال الهاتف الجوّال والتكنولوجيا، فإن استراتيجيات «رأس الخيمة الوطني» المبتكرة تعتبر غاية في الأهمية بالنسبة إلى الجمعية لتعزيز ابتكارات المسوّقين عبر الشبكة المحلية والدولية والتي سيفيد ويثري بعضها البعض.

كفاءة التسويق

وقالت ميليس إرتيم، المديرة الإقليمية لجمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MMA MENA: «نحن متحمّسون لوجود بنك رأس الخيمة الوطني معنا ونتطلّع إلى أن تلفت إدارته انتباهنا إلى القضايا الحيوية التي تؤثر على أعماله اليومية. وهذا يسلّط الضوء على الاتجاهات والابتكارات المستمرّة التي تؤثّر على كفاءة التسويق عبر الأجهزة الجوّالة».

وأضافت: «نحن بدورنا نجهّز كبار أعضاء مجلس الإدارة بأحدث الأبحاث والتقارير الصادرة عن جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة MMA العالمية والإقليمية. وهذا يساعدهم على بناء القدرات داخلياً، بالإضافة إلى تطوير مهارات فرق التسويق لديهم. وغالباً ما نستخدم وجهات النظر المقدّمة إلينا من مجلسنا للمساعدة في توجيه خطط البحث السنوية محلياً، بالإضافة إلى موضوعات مباشرة للمناقشات في الفعاليات ومباحثات الطاولة المستديرة الخاصة بالقطاع».

تشكيل المستقبل

وقالت بانالي لوثرا مالهوترا، مدير التسويق في بنك رأس الخيمة الوطني: «لقد تعرفنا على أنشطة جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة على مدار العامين الماضيين ونفخر بالانضمام إلى مجلس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الملتزم بأن يكون جزءاً من رحلة تشكيل مستقبل التسويق الحديث. ولا شك أن مكانة بنك رأس الخيمة الوطني الرائدة في التسويق المبتكر عبر الأجهزة المحمولة ستترسّخ أكثر في هذا القطاع المتنامي باستمرار».

بعد مشاركته في فعاليات MMA IMPACT والفعالية الناجحة في حفل MMA MENA Smarties لعام 2020، فاز بنك رأس الخيمة الوطني بـثماني جوائز للاحتفال بموهبة فريقه في الاستفادة من قوة التقنيات المحمولة والناشئة لابتكار أفضل الحملات التسويقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمّ الحكم على المشاركات بناءً على الاستراتيجية والإبداع والتنفيذ من حيث استخدام أفضل الممارسات لإنشاء حملات مبتكرة تعزّز الأعمال.

علماً أن بنك رأس الخيمة الوطني يمتلك حالياً نظاماً متطوّراً يتألّف من سبعة تطبيقات ناجحة من ضمنها «سكيبلي» Skiply و«راك فودي» و«راك باركا» فالمستقبل آتٍ، وفي مركزه المحوري الأجهزة المحمولة التي تجعل التواصل أقرب، وشخصيّاً أكثر، وأقوى. ثورة التسويق على وشك أن تزداد توسّعاً مع انتشار شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وإذا ما أضفنا إلى هذا المزيج جيلاً متنامياً من المصوّرين على أعتاب الانضمام إلى القوى العاملة، والمستهلكين المهووسين بالأجهزة المحمولة، يصبح لدينا تحوّل جذريّ في طريقة تفاعل العلامات التجارية وعملائها.

فعالية افتراضية

وستقيم جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة MMA MENA فعالية افتراضية بعنوان MENA Creativity Unplugged Virtual وهو حدث عبر الإنترنت يتمحور حول الإبداع والتكنولوجيا، يليه حفل MMA SMARTIES الافتراضي 29 مارس.

وسيكون بنك رأس الخيمة الوطني أحد المتحدّثين، إلى جانب المسوّقين الآخرين وقادة الفكر في المنطقة من «آد كولوني» AdColony و«ادجست» Adjust و«ساس» SAS و«تك توك» Tiktok. وسيستمع الحضور إلى آراء روّاد الأعمال حول تصميم مستقبل الابتكار وتأثيره على الأعمال التجارية في العالم. بعد حدث الإبداع، سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز SMARTIES في الحفل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز