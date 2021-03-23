«هاتش آند بوست» تُطلق أعمالها في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «هاتش آند بوست» المتخصصة في بناء الشركات الناشئة أعمالها في الشرق الأوسط انطلاقاً من أبوظبي. وتقوم سياسة الشركة على تمكين المواهب المحلية والابتكار المحلي.

وتتخصص «هاتش آند بوست» في دعم الأفكار التجارية وثيقة الصلة باحتياجات المنطقة والتي تعمل ضمن مجالي التكنولوجيا والتأثير لتتحوَّل إلى مشاريع منفَّذة على أرض الواقع. وتعتمد الشركة نموذج أعمالٍ محايداً وغير مرتبط بقطاع واحد فقط، يركِّز تركيزاً كبيراً على مبادئ وأسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة، فتشارك مع رواد الأعمال عملية تأسيس الشركات الناشئة بدءاً من مرحلة المفهوم وانتهاءً بوصول المنتج إلى السوق.

وقال فارس مسمار، الشريك المؤسس والإداري لشركة هاتش آند بوست: تطور مشهد الشركات الناشئة في الإمارات بصورةٍ كبيرة في السنوات الأخيرة، حتى غدت الإمارات اليوم موطناً مهمّاً لاحتضان الشركات الناشئة، تدعم ذلك بنيةٌ تحتية ممتازة ومريحة لرواد الأعمال. لكن كالمعتاد، وحتى في أكثر المنظومات جودةً، تبقى هناك فجوات لا تزال تحتاج إلى سد، وهنا يأتي دورنا، فمهمتنا في «هاتش آند بوست» هي ملء الثغرات ما بين وضع تصوُّرٍ للفكرة وبين بنائها فعليّاً وتنميتها وذلك بتوظيف نموذجنا الفريد لبناء المشاريع الذي يقدِّم دعماً عمليّاً من أولى مراحل بناء الشركة الناشئة. ويتضمن هذا النموذج الاستفادة من موارد مشتركة بما يؤدي إلى رفع فاعلية التكلفة، وإلى دمج التكنولوجيا وإيجاد حلٍّ مبتكر للمشكلات التي تلبي احتياجات منطقتنا على وجه التحديد.

وقال سامي خريبي، الرئيس التنفيذي لشركة إنكوبيت للاستثمارات، والمستثمر المؤسس ورئيس مجلس إدارة «هاتش آند بوست»: هناك تطور هائل في مجتمع الشركات الناشئة في المنطقة، وفيما يتعلق بتيسير تجربة بناء المنظومة بأكملها، بدءاً من مرحلة التسجيل وحتى جمع رأس المال، وتبسيطها لرواد الأعمال التجارية، لكن لا تزال هناك مساحةٌ فارغة تتصل بمدى رغبة بعض جهات الاستثمار في المخاطرة في مراحل مبكرة من بناء شركةٍ ناشئة، وهي مساحةٌ تملؤها مؤسسات بناء المشاريع مثل هاتش آند بوست، الأمر الذي يهيِّئ وسيلة استثماراتٍ ناجحة في المراحل المبكرة تضمن القدر الملائم من الحوكمة المؤسسية كما تناسب مجموعةً أوسع من المستثمرين الإقليميين.

ولدى «هاتش آند بوست» التي تتركز غالبية أنشطتها في الإمارات حاليّاً، خطط لمزيد من التوسع في جميع أنحاء المنطقة في السنوات المقبلة، وتحديداً في أسواق السعودية ومصر. كما تخطط شركة بناء المشاريع في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، لإطلاق صندوقٍ استثماري للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة.

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