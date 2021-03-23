ضبط 1014 قطعة مقلدة لـ 5 علامات تجارية عالمية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ضبطت اقتصادية رأس الخيمة 1014 قطعة من البضائع المقلدة لخمسة علامات تجارية عالمية منذ بداية العام الجاري، جراء عدة حملات نُظِمَت استجابةً لشكاوى أصحاب العلامات التجارية، حيث أثمرت أولى حملات إدارة الرقابة والحماية التجارية بضبط مجوهرات وحليّ (إكسسوارات) بلغ عددها 306 قطع، وتلتها حملة أخرى لضبط منتجات مقلدة لأطعمة غذائية بلغت 609 قطعة، بالإضافة لحملة تفتيشية أخرى أسفرت عن ضبط 99 قطعة تنوعت بين إطاراتٍ للسيارات وبعض قطع الغيار.

وأكد يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، حرص التجار الوهميون في خططهم إلى جذب الشرائح المستهدفة بهذه المنتجات من حيث اهتمام السيدات باقتناء الحلي والإكسسوارات والأسر بالمواد الغذائية، واهتمام الافراد عامة بالتغيير الدوري لقطع الإطارات وقطع الغيار.

وأشار إلى ضرورة تأني المستهلكين أثناء الشراء وقراءة البيانات المدونة على المنتج مثل تاريخ الإصدار وبلد المنشأ ولون الصنعة وغير ذلك، وفي حال الشك والريبة في مدى مصداقيتها، الرجوع لقسم الحماية التجارية للتأكد من جودتها ودقة بياناتها وحقيقتها.

وأضاف: يحرص قسم الحماية التجارية في كل عام بعقد ورش عمل سنوية للمجتمع بمختلف فئاته من موظفين، طلبة المدارس والجامعات والمتعاملين والمجتمع للتمييز بين المنتجات الأصلية والتقليدية بهدف رفع الثقافة الاستهلاكية وتجنب الوقوع ضحايا فخ التقليد.

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