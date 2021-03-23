مستويات ثقة عالية في أداء الإمارات 2021

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشف مؤشر «إيدلمان» للثقة لعام 2021، حصول الحكومة الإماراتية على مركز الصدارة على صعيد الكفاءة والأخلاقية، باعتبارها القائد المجتمعي الوحيد، الذي حظي بثقة أكبر من العام الماضي. وأوضح أكثر من 7 بين كل 10 مشاركين في استطلاع «إيدلمان»، ثقتهم بالأداء السليم للقيادات الحكومية، في حين تراجعت جميع قيادات المجتمع الأخرى، وحظي العلماء على معدل الثقة الأكبر، بنسبة 79%، مع تراجع بمعدل 4 نقاط عن العام الماضي.

وكشف التقرير عن مستويات الثقة العالية في قيادة الإمارات، وبرزت الحكومة، بين المؤسسات التي تتمتع بأعلى معدلات الثقة بنسبة 80%، متجاوزة بذلك الشركات والمنظمات غير الحكومية، بنسبة تزيد على 10%، بما يُشكل زيادة في معدّل الثقة، بمقدار 4 نقاط عن العام الماضي.

وتعزّزت مكانة حكومة الإمارات، كواحدة من أكثر الحكومات التي تتمتع بالثقة حول العالم، بعد السعودية والصين، اللتين سجلتا معدّل ثقة بنسبة 82%.

الأكثر ثقة

وخلصت النتائج الخاصة بالإمارات، إلى أن الحكومة هي الجهة الأكثر ثقة (80%)، تليها الشركات (67%)، ثم المنظمات غير الحكومية (65%). ويُنظر إلى الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية، على أنها تتمتع بالكفاءة والمصداقية.

وتوقعت نسبة (87%) من المشاركين في الاستطلاع، أن يتحدث الرؤساء التنفيذيون صراحةً عن التحديات المجتمعية، مثل تأثيرات الجائحة، وأتمتة الوظائف، والقضايا الاجتماعية، فضلاً عن مشكلات المجتمع المحلي. وعبّر (64%) من المشاركين في المؤشر، أن على الرؤساء التنفيذيين محاسبة أنفسهم أمام الجمهور، وليس فقط أمام مجالس الإدارة، أو أصحاب المصلحة.

فقدان الوظائف

وأظهرت أبحاث «إيدلمان»، أن جائحة «كوفيد 19»، زادت من المخاوف الشخصية والمجتمعية، إلا أن فقدان الوظائف يعتبر الهاجس الأكبر، ومصدر قلق رئيس (88%)، متجاوزاً بذلك مخاوف الإصابة بفيروس «كوفيد 19» (63%). فيما أشار (74%) من المشاركين في الاستطلاع، إلى أنهم شهدوا عمليات تسريح للموظفين، أو تخفيضاً في القوى العاملة نتيجة للجائحة في الشركات التي يعملون فيها، في حين أظهرت نسبة تتجاوز نصف المشاركين (56%)، قلقها من تسبب الوباء بزيادة في فقدان الوظائف نتيجة لعمليات الأتمتة.

منصة واحدة

وقال سالم ماجد باليوحة، مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، خلال مؤتمر افتراضي، لمناقشة نتائج المؤشر، إن الحكومة الإماراتية، تخطط قريباً لنقل كافة الخدمات الحكومية إلى منصة إلكترونية واحدة، ودمجها ضمن منصة موحدة، وذلك للتسهيل على المتعاملين.

لافتاً إلى أن إطلاق الحزمة الأولى من تلك الخدمات، سيتم الإعلان عنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن أكثر من 50 % من مراكز خدمة المتعاملين، سيتم إزالتها خلال العامين المقبلين.

وأفاد: «نعمل على توفير أكثر من قناة للمتعاملين لإنجاز تعاملاتهم، إما من خلال الموقع الإلكتروني، أو زيارة المراكز، خصوصاً في ظل إجراءات الاحتراز من فيروس «كورونا»، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والسلامة، في حال زيارة المراكز. ونحن نقوم بتقييم رضا المتعاملين بشكل مستمر، من خلال الرسائل النصية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم هم من يحدد توجهات الخدمات. ونعمل دائماً على سد الثغرات بين توقعات المتعاملين، وما يحدث على أرض الواقع».

المزايا الخاصة

وأدت التأثيرات الناجمة عن الجائحة، إلى تحول في توقعات أصحاب العمل، مع زيادة كبيرة في التركيز على مجموعة من المزايا الخاصة، مثل برامج التدريب على المهارات الوظيفية (زيادة بأكثر من 51 نقطة)، وسلامة العاملين والمتعاملين (زيادة بأكثر من 49 نقطة)، إلى جانب الاهتمام بالتنوع في القوى العاملة (زيادة بأكثر من 48 نقطة)، والتواصل المنتظم مع الموظفين (زيادة بأكثر 46 نقطة).

تغيير أولويات

وقال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لـ«إيدلمان» الشرق الأوسط: أسهمت المخاوف المتسارعة الناجمة عن الجائحة، في تغيير أولويات الناس إلى حد كبير، مع تزايد الشعور بالحاجة الملحة إلى إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية الحرجة.

وفي حين زادت ثقة سكان الإمارات بقدرة الحكومة على القيام بذلك، تعتقد نسبة (71%) ممن شملهم الاستطلاع، أن على الرؤساء التنفيذيين، التدخل كقيادات مجتمعية، وأكد 6 من كل 10 مشاركين، أن على الرؤساء التنفيذين المبادرة لتولي زمام الأمور نحو التغيير.

مستقبل غامض

وأضاف القرم: لا شك في أن 2020، لفه الغموض والقلق حول المستقبل، وتراجعت الثقة بمصادر المعلومات، حيث أشار حوالي نصف المشاركين في الاستطلاع، إلى أن التواصل مع صاحب العمل، هو المصدر الأكثر مصداقية للمعلومات، متجاوزاً وسائل الإعلام التقليدية، بينما حلت مصادر المعلومات الحكومية في المركز الثاني.

ومع ذلك، يبدو أن المحافظة على هذه الثقة، وزيادة معدلاتها في عام 2021، سترتبط بشكل مباشر، مع المقاربة التي تعتمدها المؤسسات وقياداتها في تلبية احتياجات المجتمع الجديدة، حيث سيكون تجديد المهارات وصقلها، واتخاذ المواقف والسلوكيات الهادفة، من الأمور بالغة الأهمية.

33 ألف مشارك

ترتكز نتائج النسخة الحادية والعشرين من مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2021، على دراسة أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية، التي تعنى بالبيانات والتحليل. وشملت دراسة هذا العام، أكثر من 33 ألف مشارك، في 28 بلداً، بمشاركة نيجيريا، للمرة الأولى.

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