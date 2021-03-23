%75 من الشركات الصغيرة متفائلة بتعافي الأعمال 2021

المصدر: دبي - البيان

أعربت 3 من أصل 4 شركات صغيرة في الإمارات (75%)عن تفاؤلها حيال تعافي الأعمال في عام 2021، وذلك وفقاً لنتائج دراسة جديدة أجرتها شركة Visa العالمية، ويؤمن غالبية التجار في الإمارات (82%) بأن استثماراتهم في المدفوعات الرقمية حققت النتائج المنشودة منها وستلعب دوراً بالغ الأهمية في تعافي أعمالهم.

وشملت دراسة «تعافي الشركات الصغيرة من Visa لعام 2021» عدداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والسعودية ومصر وباكستان، بهدف الوقوف على الآليات التي اتبعتها تلك الشركات لأداء أعمالها والحد من تداعيات جائحة (كوفيد 19) على ميزانياتها.

توجهات الإنفاق

وكشفت الدراسة عن أبرز توجهات الإنفاق التي يعتقد التجار أهميتها في رسم ملامح بيئة الأعمال في جائحة (كوفيد 19)، وتشمل الاستخدام المتزايد للمدفوعات اللاتلامسية (93% من التجار) وخدمة تسلّم الطلبات (87%) وخدمة التوصيل للمنازل (78%). ويتوقع التجار لهذه التوجهات أن تشهد صعوداً متواصلاً بعد الجائحة.

المدفوعات اللاتلامسية

وقال أكثر من نصف التجار المشاركين في الاستطلاع في الإمارات (60%) إن المدفوعات اللاتلامسية كانت بمقام الخيار المفضل بين عملائهم، مقارنة بـ18% من التجار في بداية الجائحة. وقالت نسبة تقارب ثلث المشاركين (31%) إنهم سارعوا لتوفير خيارات المدفوعات اللاتلامسية استجابة للطلب المتزايد عليها في الجائحة.

وقال أكثر من نصف التجار (58%) إنهم بدأوا بتقديم خدمات التسلّم والتوصيل إلى المنازل في الجائحة، بينما قال 4 من أصل 10 تجار تجزئة إنهم قاموا بوضع لافتات «الخدمة الذاتية» في المتاجر، في حين قام تاجر واحد من بين كل تاجرين بإطلاق عروض ترويجية بهدف اجتذاب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم.

خيار مفضل

وقال أكثر من ثلث التجار في الإمارات (38%) إنهم قاموا بإطلاق نشاطهم عبر الإنترنت استجابةً لتداعيات كوفيد - 19، بينما أعرب نحو 9 من أصل 10 (86%) عن ثقتهم باحتفاظ التسوق عبر الإنترنت بمكانته خياراً مفضلاً بين العملاء فترة طويلة بعد الأزمة.

وقال شهباز خان، المدير العام لشركة Visa في الإمارات: «يسعدنا أن نشهد هذا المستوى من التفاؤل حيال تعافي الأعمال في عام 2021 بين التجار، وسرعة تكيّفهم وإدراكهم تطلعات عملائهم، سواء عبر إطلاق نشاطهم عبر الإنترنت وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات المدفوعات الرقمية وخدمات التوصيل إلى المنازل أو إطلاق الحملات الترويجية، وجميعها عوامل ساهمت بدور محوري في انتقالهم من نمط الحفاظ على الاستمرار إلى نمط التعافي بسرعة.

فقد أظهر تجار التجزئة في الإمارات قدرتهم على ترجمة الأفكار إلى أفعال، الأمر الذي يعكس مدى إدراكهم ضرورة هذا التوجه نظراً لأن نصف أصحاب الأعمال (54%) يعتمدون على مشاريعهم الصغيرة مصدراً رئيساً أو وحيداً للدخل. ونحن في Visa حريصون على مواصلة العمل عن كثب إلى جانب التجار وشركائنا من البنوك لدعم احتياجاتهم العاجلة لضمان تعافي أعمالهم».

التحوّط للمستقبل

ويمثل التحوّط للمستقبل واحداً من أبرز الدروس المكتسبة من الجائحة. ففي سبيل التهيؤ للظروف الغامضة التي قد يحملها المستقبل، قال 20٪ من التجار الذين لا يمتلكون حضوراً عبر الإنترنت، إنهم يخططون لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية، بينما يعتزم الثلث توفير خيارات المدفوعات اللاتلامسية والخيارات الرقمية للدفع المسبق.

وأعرب نصف التجار (51%) عن ثقتهم بدور قبول المدفوعات الرقمية في تعزيز مبيعاتهم، بينما قال 8 من أصل 10 (82%) إن قبول المدفوعات الرقمية يمثل استثماراً مهماً بالنسبة لهم.

وفي واقع الأمر، يخطط التجار الذين يقبلون المدفوعات النقدية فقط (28%) إلى توفير نقاط البيع في العامين المقبلين والاستثمار في تقنيات المدفوعات الرقمية الجديدة (31%).وأعرب أكثر من نصف التجار المشاركين في الاستطلاع (51%) عن اهتمامهم بالحلول منخفضة التكلفة لقبول هذه المدفوعات.

وتضمنت منهجية الاستطلاع إجراء مقابلات مدة 15 دقيقة مع أكثر من 150 تاجراً في كل سوق، وضمن قطاعات رئيسة ومنها المأكولات والمشروبات والأزياء والسفر. وتم إجراء الاستطلاع بين 8 و20 ديسمبر 2020.

مساعدة الشركات

قال مادور ميهرا، مدير مبيعات التجار والاستحواذ في Visa الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «تأتي مساعدة الشركات الصغيرة على مواكبة التطور والتكيّف مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على رأس قائمة أولوياتنا. وتوفرهذه الدراسة رؤية أوضح للعوائق التي يواجهها التجار أثناء انتقالهم إلى بيئة الأعمال الرقمية.

وأن تدعم استراتيجيتنا الرامية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى مجموعة موثوقة من الأدوات التوعوية والتقنيات مثل الحلول منخفضة التكلفة لقبول المدفوعات. وتعتزم Visa مواصلة طرح البرامج والموارد الجديدة للتصدي للتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التحول إلى الرقمنة والازدهار في الواقع الجديد».

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