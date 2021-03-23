«مبادلة» تعزز اقتصاد الهيدروجين بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة «سنام» مذكرة تفاهم تهدف للتعاون في مبادرات الاستثمار والتطوير في قطاع الهيدروجين. وستقوم الشركتان بإجراء مجموعة من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تهدف لبحث المشروعات والحلول الهادفة إلى دعم وتعزيز إنتاج الهيدروجين في الإمارات وعالمياً. وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع «الاستثمار في الإمارات» التابع لـ«مبادلة»:

«تأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المشتركة الهادفة لتطوير اقتصاد الهيدروجين للإمارات، وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز الدور الذي سيلعبه الهيدروجين في تلبية الطلب المستقبلي العالمي على الطاقة».وقال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لـ«سنام»: «نعمل على تعزيز وجودها في الإمارات والخليج، وسنعمل مع «مبادلة» على تحديد المشروعات ذات الاهتمام المشترك في الإمارات والمساهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين».

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