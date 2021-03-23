« الفطيم » نتوقع زيادة مبيعاتنا في مصر 15% في 2021

المصدر: (القاهرة - رويترز)

توقع أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، زيادة مبيعات الأخيرة في مصر بين 10 و15 % خلال 2021، من نحو 3 مليارات جنيه (191.3 مليون دولار) في 2020.

وأضاف عز الدين، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشركة بمشروع «كايرو فستيفال سيتي» التابع لها شرقي القاهرة: «نعمل في 12 مشروعاً سكنياً وإدارياً وترفيهياً في وقت واحد هذا العام، ونتوقع أن ننتهي من 3 مشروعات منها بنهاية 2021».

وأول مشروع هو «أوريانا 2» ويتألف من نحو 200 فيلا باستثمارات مليار جنيه، والثاني «بوديوم» الإداري بتكلفة 3 مليارات جنيه، والثالث «أوريانا 1» وهو عبارة عن عدد محدود من الفيلات باستثمارات 200 مليون جنيه. وقال إن الشركة طوّرت 70 % من أرض المشروع، ومن المتوقع أن تنتهي من النسبة الباقية 2023.

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