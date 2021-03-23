"الاتحاد العقارية" توصي بتوزيع أسهم منحة عن عام 2020

المصدر: (دبي - البيان)

أوصى مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 3.5% بما يعادل 3.5 أسهم لكل 100 سهم من رأس المال عن عام 2020، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 4.439 مليارات درهم من 4.289 مليارات.

وذكرت الشركة في بيان أرسلته لسوق دبي المالي أمس، أن مجلس الإدارة، وافق أيضاً على شرائها لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المصدر.

وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وتم خلال الاجتماع، الذي عقد الأحد الماضي، تثبيت تعيين عبد الله عبد الرحمن حسن محمد الرستماني مديراً عاماً للشركة، والموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 بما لا تتجاوز نسبة 10% من صافي الأرباح. وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز