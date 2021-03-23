حكومة الإمارات تتصدر عالمياً في «الكفاءة والأخلاقية»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

احتلت حكومة دولة الإمارات مركز الصدارة في مؤشر «إيدلمان» للثقة لعام 2021، على صعيد الكفاءة والأخلاقية، باعتبارها القائد المجتمعي الوحيد، الذي حظي بثقة أكبر من العام الماضي.

وأوضح أكثر من 7 بين كل 10 مشاركين في استطلاع «إيدلمان»، ثقتهم بالأداء السليم للقيادات الحكومية.

وكشف التقرير عن مستويات الثقة العالية في قيادة الإمارات، وبرزت الحكومة، باعتبارها من المؤسسات التي تتمتع بأعلى معدلات الثقة بنسبة 80%، بما يزيد على 10%، بحيث يُشكّل زيادة في معدّل الثقة، بمقدار 4 نقاط عن العام الماضي. وتعززت مكانة حكومة الإمارات، كواحدة من أكثر الحكومات التي تتمتع بالثقة حول العالم.

وخلصت النتائج إلى أن الحكومة هي الجهة الأكثر ثقة (80%)، تليها الشركات (67%)، ثم المنظمات غير الحكومية (65%)، وأظهرت أن جائحة «كوفيد 19» زادت من المخاوف الشخصية والمجتمعية، إلا أن فقدان الوظائف يعتبر الهاجس الأكبر، ومصدر قلق رئيس (88%)، متجاوزاً بذلك مخاوف الإصابة بالفيروس بنسبة 63%.

وقال سالم ماجد باليوحة، مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، خلال مؤتمر افتراضي لمناقشة نتائج المؤشر، إن حكومة دولة الإمارات تخطط قريباً نحو نقل كافة الخدمات الحكومية إلى منصة إلكترونية واحدة ودمجها ضمن منصة موحدة، ولفت إلى أن إطلاق الحزمة الأولى من تلك الخدمات سوف يتم إعلانه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مبيّناً أن أكثر من 50% من مراكز خدمة المتعاملين سوف يتم إزالتها خلال العامين المقبلين.

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