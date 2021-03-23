12 مليار درهم تم ضخها في حساب التوفير خلال 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة السيولة التي تم ضخها في حساب التوفير لدى البنوك العاملة في الإمارات، خلال الفترة من شهر نوفمبر الماضي، حتى يناير من العام الجاري، نحو 12 مليار درهم.

وذلك بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وساهم زيادة الإقبال على الادخار في رفع إجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى البنوك، إلى مستوى 223.7 مليار درهم في شهر يناير من عام 2021، بالمقارنة مع المستوى المسجل في شهر نوفمبر من عام 2020، والبالغ 211.7 مليار درهم تقريباً. واستحوذ التوفير بالعملة المحلية على نحو 83 % من إجمالي رصيد حساب التوفير.

وفيما بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير بالدرهم، 185.2 مليار درهم تقريباً، فقد وصل بالعملة الأجنبية ما يساوي قيمته 38.5 مليار درهم، في نهاية شهر يناير الماضي.

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