«دبي لصناعات الطيران» تتم صفقة طائرات «737 ماكس 8» مع «أمريكان إيرلاينز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، عن إتمامها بشكل كبير للاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة «أمريكان إيرلاينز» في الربع الثالث من عام 2020 لتسليم 18 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس هذه الصفقة قدرتنا الكبيرة على التكيّف وقوة ميزانيتنا العمومية، كما تشير إلى إمكانياتنا وقدرتنا على مساعدة واحدٍ من عملائنا الذين نتعامل معهم منذ زمن بعيد، فضلاً عن إيماننا بقوة طائرات 737 ماكس 8. ونحن سعداء بأن نرى عودة عدد متزايد من شركات الطيران العالمية إلى التحليق بطائرات ماكس. تمنياتنا بالنجاح لشركتي أمريكان إيرلاينز وبوينغ».

وأضاف إحسان منير، نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في شركة بوينغ: «دبي لصناعات الطيران حريصة على تفعيل استراتيجية الشراء وخطة النمو لديها لمساعدة مشغلي رحلات الطيران خلال هذه الفترة الصعبة في قطاعنا. ويسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع الشركة لدعم عميل مهم مثل شركة أمريكان إيرلاينز، ونحن فخورون بالثقة التي منحوها لطائرات بوينغ 737».

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