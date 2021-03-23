«فايننشال تايمز»: دبي الأولى إقليمياً على «تطبيق السعادة»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

اختارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية دبي ضمن أبرز مدن العالم على «تطبيق السعادة»، وهو تطبيق مجاني عبر هواتف «آيفون» الذكية، قامت «كلية لندن للاقتصاد» بإعداده، وتعتمد فكرته على رصد مستويات السعادة التي يشعر بها مستخدم التطبيق من واقع أجوبته على عدد من الأسئلة بشأن سعادته بالمكان الموجود به.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن أبرز مدن العالم التي تظهر على نحو بارز كأكثر الخيارات التي يشعر مستخدمو التطبيق بالسعادة عند تواجدهم فيها. وأكد التقرير أن دبي برزت كالمدينة الأولى التي تظهر على التطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من الأبرز على مستوى العالم.

وساق التقرير عدة مقومات موضوعية جعلت دبي في مقدمة خيارات التطبيق. ومنها أن دبي تقع في دولة الإمارات، والتي هي أول دولة في العالم خصصت وزارة للسعادة في حكومتها، ولديها وزير للسعادة مُخول بتنسيق الخطط، السياسات والبرامج الحكومية الهادفة إلى جعل المجتمع أسعد.

وأضاف أن دبي لديها أيضاً أكاديمية للسعادة تولت حتى الآن تدريب 60 مسؤولاً تنفيذياً للسعادة، والذين سيوكل إليهم فيما بعد تنفيذ البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية. وعلاوة على ذلك، فإن الأكاديمية دعمت الصحة الذهنية لهؤلاء المسؤولين الستين هذا العام في مواجهة الظروف الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وذلك من خلال مجموعات دعم وجلسات افتراضية.

وأضاف التقرير أن دبي استفادت أيضاً من مقومات وعناصر طبيعية يعتبرها التطبيق مهمة في رفع الروح المعنوية لمستخدميه، ومنها الجو المشمس الدافئ والبيئة المحيطة المجاورة للماء، وهي خصائص تشترك فيها دبي مع ولاية «فلوريدا» الأمريكية.

وتضمن التقرير تصريحات أدلت بها ماريا موريس، رئيسة قسم العقارات السكنية لدى شركة «نايت فرانك الشرق الأوسط»، حيث قالت: «يوجد في دبي مزيج من الجنسيات، فقد أرادت حكومتها أن تجعل منها مكاناً رائعاً للقادمين من كافة أنحاء العالم ليحبوها ويعتبرونها وطنهم».

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