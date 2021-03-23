90 % مبيعات «النبض» في دبي الجنوب

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

نجح مشروع النبض الذي تطوره «دبي الجنوب للعقارات» بمنطقة دبي الجنوب في بيع ما يزيد على 90% من 1400 شقة وتاون هاوس تقريباً، مدعوماً بالمساحات الواسعة والأسعار التنافسية وخطة الدفع المرنة.

وحظي المشروع مختلف شرائح المشترين، ما دفع بالمطور إلى توجيه دفة حملات المبيعات لتكون في الوقت الراهن موجهة حصرياً ل لمواطنين والسيدات والهيئات الحكومية والعامة.

وعززت الشركة من مصداقيتها بين عملائها بعد أن بدأت بتسليم الوحدات في نهاية ديسمبر 2019. ويوفر المجمع أكثر من 40.000 قدم مربع للمحلات التجارية، وتم تأجير 50% منها لمجموعة متنوعة من المتاجر، ومن المتوقع أن يكون المشروع وجهة فريدة في مناطق النمو الواعدة الجديدة بدبي، لاسيما وأنه يتكون من مراحل مستقبلية سيتم تعزيزها بالمزيد من الخدمات والمرافق.

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