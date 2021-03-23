إطلاق معرض دبي للمجوهرات والتكنولوجيا العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

تقام النسخة الافتتاحية لمعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكر يمة والتكنولوجيا في الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

والفعالية مشروع مشترك بين مجموعتين من المجموعات المختصة بإقامة الفعاليات بالصناعة، وهما «إنفورما ماركتس جوليري»، التي تنظم معرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة، أضخم سوق للمجوهرات الراقية في العالم، ومجموعة المعارض الإيطالية (IEG)، التي تنظم معرض فيتشنزورو، معرض المجوهرات الأكثر تأثيراً في إيطاليا والمعرض التجاري الأوروبي الأهم في القطاع.

ويأتي إطلاق معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا فعالية عالمية للإبداع والابتكار، وهو يستفيد من إمكانات «إنفورما ماركتس جوليري»، بما في ذلك محفظة عالمية تحفل بالمعارض والفعاليات، ومنصة رقمية قوية «JewelleryNet»، وفريق إعلامي متخصص في المجوهرات يقوده المنشور الرئيس، وواحدة من الجوائز المرموقة في الصناعة جوائز عالم المجوهرات.

وتنظم جوائز عالم المجوهرات جائزتها الإقليمية الأولى، جوائز عالم المجوهرات دبي في المعرض.

وتستخدم مجموعة المعارض الإيطالية، القوة الدافعة وراء معرض فيتشنزورو، جميع مواردها وتركيزها ومعرفتها المحلية العميقة لضمان نجاح معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا. ورسخت الشركة جذورها بثبات في ريميني وفيتشنزا وميلانو ودبي ونيويورك وساو باولو وشنغهاي، وعقدت شراكات قوية في أماكن أخرى من الصين والولايات المتحدة.

وتضمن معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا ندوة حصرية وبرنامجاً للتواصل الشبكي يضم بعض الأسماء والخبرات الأكثر تأثيراً في الصناعة. وستكون هناك فعاليتان عالميتان، وهما مؤتمر دبي للماس الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وحفل تقديم جوائز عالم المجوهرات.

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