ملتقى الفجيرة الافتراضي «فوجكون» اليوم

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

يُفتتح اليوم، الملتقى الافتراضي «فوجكون 2021»، بإمارة الفجيرة، في دورته الثانية عشرة، التي تستمر يومين. ويقام الملتقى كل عامين، تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وتشهد الفعاليات، مشاركة واسعة من 400 خبير في مجال صناعة النفط من 36 دولة في العالم. ويستهدف الملتقى، تمهيد الطريق لتعزيز الفرص التجارية والنمو في الإمارة، بعد تأثيرات جائحة كوفيد 19.

وسيشهد الملتقى، حضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، ورئيس ميناء الفجيرة، كما سيلقي معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الكلمة الرئيسة للملتقى. وسيفتتح الملتقى، الدكتور محمد سعيد الكندي رئيس اللجنة المنظمة لفوجكون.

وعلى مدار يومين، ومن خلال ثماني ندوات، تضم مجموعة من الجلسات الحية والمسجلة، سيتناقش 46 متحدثاً من الشخصيات العالمية من صناع القرار وقادة الأفكار والخبراء البحريين، حول مواضيع تتعلق بالشحن والتزود بالوقود والتكرير، وتداول النفط الخام ومنتجاته، وإدارة المخاطر، وتخزين النفط، وأسواق الوقود البحري، والبدائل والابتكارات في مجال الرقمنة، تحت شعار «تغذية المستقبل: الحلول والتحديات».

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