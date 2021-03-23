رأس الخيمة تنظم قمة العرب للطيران 2022 و2023

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أوصى خبراء الطيران المدني المشاركون في جلسات قمة العرب للطيران 2021 في دورتها الثامنة التي تقام تحت شعار «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد»، بعدم مواصلة تجربة إغلاق المطارات وتطبيق معايير موحدة للتعامل مع (كوفيد19)، والاعتماد على التكنولوجيا لإنهاء إجراءات السفر، معربين عن تفاؤلهم في التغلب على الجائحة.

وأعلن راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، من جانبه، موافقة المشاركين في القمة على استمرار انعقادها خلال العامين المقبلين 2022 و2023 في رأس الخيمة.

نجاح

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أن عودة النشاط الذي تشهده الإمارات في قطاع المؤتمرات، تبرز نجاح رؤية القيادة الرشيدة والخطط الحكومية في تحصين المجتمع باللقاحات والكشف عن المصابين، حيث تشير تلك الجهود إلى عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن قطاع الطيران من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة (كوفيد19)، لافتاً إلى أن حضور المشاركين قمة العرب للطيران يؤكد استمرار الجهود في دعم قطاع الطيران والشركات العاملة بالقطاع.

الوثيقة الصحية

وأكد كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أهمية اتفاق حكومات الدول على تطبيق إجراءات موحدة لمساعدة حركة الطيران على العودة لوضعها الطبيعي.

مؤكداً أن عودة إغلاق المطارات ستسهم في تدمير قطاع الطيران وزيادة خسائر الشركات العاملة في القطاع، حيث لا يتوفر الحصول على اللقاح في جميع دول العالم خلال تلك الفترة، في ظل عدم وجود شهادة موحدة أو معتمدة من جميع دول العالم للاعتماد على نوع لقاح.

تكنولوجيا

أكد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي أن شركات الطيران لم تتجاوز تأثيرات جائحة كورونا لأنها ليست صاحبة القرارنتيجة لتلقي الشركات الإجراءات من الحكومات. وتستطيع شركات الطيران العودة لطبيعتها حال تطبيق الحكومات الإجراءات الصحية المطلوبة والاعتماد على التكنولوجيا في تخليص الإجراءات وليس اتخاذ إجراءات إغلاق.

تحديد المعايير

قال أحمد بن سُليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: سيكون معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا فعالية فريدة، فحسن الضيافة والقدرة على جمع الناس مع بعضهم بعضاً في صميم جوهر دبي، ونحن نصبح سريعاً عاصمة تجارة المعادن النفيسة والمجوهرات. وسيقام المعرض قبل المعارض الكبرى في لاس فيغاس وهونغ كونغ، وبذلك سيحدد معايير المشهد ويكون مركز للإبداع والابتكار.

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