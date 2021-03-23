غرفة رأس الخيمة تستضيف ملتقى إنجازات سيدات الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استضافت غرفة تجارة رأس الخيمة مؤخراً ملتقى «سيدات الإمارات إنجازات الحاضر وتطلعات المستقبل». وأدار الملتقى عارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة.

واستضاف نخبة من المتحدثات تشمل النقيب موزة الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهناء كركبا رائدة أعمال - مؤسسة سعود بن صقر، مريم الكيبالي مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، حنان بن خلوق اختصاصية تطوير الابتكار المؤسسي لمنصة توازن.

ورحب محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة بالحضور الواقعي والافتراضي، مثمناً دور المرأة الإماراتية في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً متزايداً وبصورة مطردة عاماً بعد عام في عدد عضويات سيدات الأعمال بغرفة التجارة، ما يؤكد حرص المرأة المواطنة برأس الخيمة، على زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وسوق العمل. وشدد أن غرفة رأس الخيمة تفتح أبوابها دوماً لاستضافة مثل هذه الفعاليات التي تبرز وتسلط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية بإمارة رأس الخيمة.

ويبلغ عدد المسجلات بغرف التجارة والصناعة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال، يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم، منهن نحو 1428 سيدة منتسبة إلى عضوية غرفة تجارة رأس الخيمة، من إجمالي نحو 19 ألف عضو منتسب من رجال وسيدات الأعمال لدى الغرفة.

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