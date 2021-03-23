833 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 833 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 168 مبايعة بقيمة 327.59 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 85.55 مليون درهم و147 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 242.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 26 مليوناً.

وسجلت الرهونات 478.43 مليون درهم منها 9 رهونات أراض بقيمة 85.17 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 393.25 مليون درهم، أهمها بمنطقة البدع بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 92 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 27.35 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين.

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