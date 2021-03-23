مذكرة تفاهم بين «دبي لتنمية الاستثمار» وجمعية المصنعين الإسرائيليين

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين بهدف استكشاف سبل التعاون لتشجيع فرص الاستثمار والأعمال في ما بين الجانبين.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع الاتفاقية الإبراهيمية التاريخية بين الإمارات وإسرائيل.

والتي يرتقب أن تساهم في إرساء شراكة راسخة وطويلة الأمد بين مختلف القطاعات. وبفضل الاتفاقية، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة السنوية بين إسرائيل والإمارات 14 مليار درهم في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. يذكر أن حجم التجارة بين دبي وإسرائيل في الأشهر الخمسة التي تلت توقيع الاتفاقيات، وتحديداً بين سبتمبر 2020 ويناير 2021، قد تجاوز مليار درهم.

وتساعد مذكرة التفاهم على تعزيز روابط الاستثمار والأعمال بين دبي وإسرائيل لإرساء علاقات تعود على الجانبين بالمنفعة لدعم علاقات العمل الجديدة وأنشطة الاستثمار وتشجيعه.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: نكتب اليوم قصة نجاح شراكات الأعمال والاستثمار بين إسرائيل ودبي، والتي نخطّها بفضل عزيمة الطرفين ورغبتهما الصادقة في تعزيز العلاقات الثنائية في ما بينهما. فنحن سنساعد بعضنا بعضاً على تحديد القطاعات والفرص المختلفة التي يمكنها أن تعود بمردود جيد على مجتمعات الأعمال في الاقتصادين.

وترسي المذكرة أسس هذه المبادرة للتعاون المشترك من أجل استحداث فرص الاستثمار والتجارة عبر تبادل المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين والمشاركة في الأنشطة الترويجية المشتركة.

ويتضمن ذلك التواصل مع الشركات واستقطابها إلى دبي وإسرائيل واستضافة الفعاليات المشتركة ودعم زيارات ممثلي الحكومات والقطاعات المختلفة من وإلى البلدين.

فرص هائلة

وقال الدكتور رون تومار، رئيس جمعية المصنعين الإسرائيليين: أدى توقيع معاهدة السلام بين البلدين إلى خلق فرص هائلة لتطوير علاقات إسرائيل بدول المنطقة، فقد مهّد قادتنا الطريق لنا، وحان الوقت لنقوم نحن قادة الأعمال بدورنا في إتاحة الفرصة لشعبينا للسير في ذلك الطريق وقطف ثمار التعاون المشترك والاستفادة من نتائجه.

وقد زرت الإمارات مؤخراً والتقيت أشخاصاً رائعين من المهتمين بالشراكة الحقيقية والمؤمنين بأهميتها – وهذا هدفي على الصعيد الشخصي وهدف الاتفاقية التي يسرني توقيعها لإقامة شراكة طويلة الأمد بين بلدينا لدعم تطوير التجارة والاقتصاد بالمنطقة.

وبوسع إسرائيل الآن أن تكون بوابة دول الخليج إلى العرب، فيما تمثل الإمارات بوابة إسرائيل إلى منطقة الخليج وآسيا – ويمكننا معاً أن نروّج ونرسخ رؤية السلام والأخوة والتعاون.

وسيشجع طرفا الاتفاقية الجوانب كافة المعنية على تطوير وتشجيع التواصل في مجال التجارة والاستثمار، إلى جانب تيسير عقد الاجتماعات وزيارات العمل بينهما ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأفضل الممارسات مع المعنيين.

خطوة كبيرة

وقالت تالي زينجر، المدير التنفيذي لدى بلو لوريل – الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار والذي ساعد على ترتيب الاجتماعات الأولية بين الطرفين:

مذكرة التفاهم هذه إنجاز مهم وخطوة كبيرة تجاه ترسيخ العلاقات وبناء الجسور بين إسرائيل ودبي، سواء كمنصة للأنشطة الصناعية المحلية المشتركة وللدخول معاً إلى الأسواق الجديدة والناشئة. فهي تمثل إطار عمل لإطلاق وتوسع التعاون الذي سيساعد على تسخير الطاقات في مجال الأعمال والصناعة وأنشطتهما في الإمارات وإسرائيل.

ريادة

وأضاف القرقاوي: بفضل تميّزها مدينة ذكية، حققت دبي ريادة واضحة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، الأمر الذي رفع من جهوزية المدينة لمواصلة الاستجابة الفعالة لاحتياجات المستثمرين وضمان تدفق الاستثمارات بسلاسة تامة. وتحتفظ دبي بسمعة عالمية مرموقة بفضل ما تتمتع به من تنوع واقتصاد مستقرّ وآمن يرعى الابتكار، وسياساتها المهيّأة للمستقبل.

ندوات افتراضية

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وعقدت بالفعل سلسلة من الندوات الاستثمارية الافتراضية مع مستثمرين إسرائيليين محتملين من قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأغذية والأعمال الزراعية، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المتاحة في تلك القطاعات بدبي. وستقيم المؤسسة مزيداً من تلك الندوات في العام الحالي 2021.

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