هجمات سيبرانية على سجلات الرعاية الصحية

المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت التحليلات التي أجراها فريق تينابل للاستجابة الأمنية أن أكثر من 102 مليون سجل صحي تعرضت للاختراق عالمياً خلال 2020 نتيجة للهجمات التي استهدفت البيانات.

وفي الشهرين الأولين من 2021، تم اختراق ما يقارب 3 ملايين سجل صحي.

وعند النظر إلى السبب الجذري وراء الهجمات، فإن طلب الفدية هو الدافع الأبرز، حيث يشكل سبب 54.95% من الهجمات. وبرزت برمجيات «ريوكو» أكثر من غيرها بسبب ظهورها المتكرر في الإعلان عن حالات الاختراق، إذ شكلت نسبة استخدامها 8.64% من هجمات طلب الفدية، تلتها برمجيات «ميز» بنسبة 6.17% و«كونتي» بنسبة 3.7% و«ريفيل /‏سودينوكيبي» بنسبة 3.09%.

وتظهر التحليلات أن الحالات الناجمة عن خرق طرف ثالث شكلت أكثر من ربع الهجمات التي تم تتبعها، وكانت مسؤولة عن اختراق 12 مليون سجل. أما الأسباب الأخرى لخرق البيانات فتضمنت سرقة البريد الإلكتروني /‏ سرقة الهوية بنسبة 21.16% والتهديدات الداخلية بنسبة 7.17% وعدم تأمين قواعد البيانات بنسبة 3.75%.

وقال رودي كوينلان، مدير الاستجابة الأمنية لدى تينابل: مع استمرار جائحة كوفيد19 وآثارها التي فرضت ضغوطًا غير مسبوقة على البنية التحتية للرعاية الصحية، يواصل المهاجمون مهاجمة هذه الأهداف الجذابة .

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