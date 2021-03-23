«مبادلة» و«سنام» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز إنتاج الهيدروجين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت أمس شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشركة «سنام»، إحدى الشركات العالمية لتشغيل البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون في مبادرات الاستثمار والتطوير في قطاع الهيدروجين.

وستقوم الشركتان بإجراء مجموعة من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تهدف لبحث المشاريع والحلول الهادفة إلى دعم وتعزيز إنتاج الهيدروجين في الإمارات وعالمياً.

وقّع مذكرة التفاهم مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع «الاستثمار في الإمارات» التابع لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي لشركة «سنام».

وقال مصبح الكعبي: تدير مبادلة، بوصفها شركة استثمارية رائدة وأحد المساهمين الرئيسيين في تحولات الطاقة العالمية، شركات تتخصص في إنتاج مزيجٍ متوازنٍ من الطاقة وتسهم في توفير حلول فعالة ومرنة لإنتاج الطاقة النظيفة بتكاليف مقبولة في الإمارات وخارجها.

وتأتي هذه الاتفاقية مع شركة سنام استكمالاً للجهود المشتركة الهادفة لتطوير اقتصاد الهيدروجين للإمارات، وتلبية الطلب المستقبلي العالمي على الطاقة.

وقال ماركو ألفيرا: «تعمل سنام على تعزيز وجودها في الإمارات ومنطقة الخليج. وهو ما نعتبره خطوة استراتيجيةً نظراً للدور الكبير الذي تلعبه المنطقة في قيادة تحولات الطاقة. وسنعمل مع مبادلة للاستفادة من خبراتنا المشتركة وقدراتنا الاستثمارية من أجل تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك في الإمارات والمساهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين».

ثقة

وتؤكد مذكرة التفاهم على ثقة مبادلة وسنام في الإمكانات التجارية والتكنولوجية لقطاع الهيدروجين، فضلاً عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. وسنام هي أول شركة أوروبية تختبر حقن مزيج من الهيدروجين والغاز الطبيعي في شبكتها، وهي ملتزمة بتجهيز بنيتها التحتية لنقل كميات أكبر من الهيدروجين.

مجلس

انضمت «مبادلة» خلال العام الماضي إلى مجموعة المستثمرين التابعة لمجلس الهيدروجين، وذلك تأكيداً لالتزام الشركة المتنامي تجاه هذا القطاع الناشئ. كما شكّلت الشركة مؤخراً ائتلاف أبوظبي للهيدروجين، بالتعاون مع أدنوك والقابضة، لبناء اقتصاد قوي للهيدروجين في الإمارات، ووضع خريطة طريق لتسريع تبني الدولة للهيدروجين، واستخدامه في القطاعات الرئيسية مثل المرافق والنقل والصناعة.

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