«زوهو» تعزز استثماراتها في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد حيدر نظام رئيس مجموعة «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً لها، ستقوم خلال العامين المقبلين بتنفيذ استراتيجية توسع محلية في الإمارات تشمل افتتاح مكاتب جديدة لها في أنحاء الدولة، وتوظيف قوى عاملة محلية، وعقد اتفاقيات شراكة.

فضلاً عن الاستثمار في مجتمع الأعمال المحلية، وافتتاح مركز بيانات وتبني الثقافة المحلية في عملياتها التجارية، ودعم المبادرات المرتكزة على خلق اقتصاد معتمد على ذاته.

وأضاف نظام خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس إن الإعلان عن الاستثمار يتزامن مع الذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس «زوهو كورب».

لافتاً إلى أن الشركة التي توفر أكثر من 45 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، تسعى للاستفادة من فرص النمو الهائلة التي توفرها سوق الإمارات في قطاع البرمجيات الذي يقدر حجمه بأكثر من ملياري دولار (7.35 مليارات درهم).

واتخذنا بالفعل خطوات في هذا الاتجاه عن طريق زيادة عمليات التوظيف المحلية وتقوية شبكة شركائنا. ومن شأن الحضور المحلي القوي أن يساعدنا بفاعلية على تلبية احتياجات الأعمال المحلية وإضفاء لمسة شخصية على خدماتنا.

كما أننا نتعاون بنشاط أيضاً مع المؤسسات وشبكات الأعمال المحلية لإزالة الحواجز التي تعترض الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة بالشركات، وخدمة العملاء من الشركات من جميع الأحجام. إضافة إلى ذلك، أسسنا بالفعل بصمة قوية لنا في الإمارات ونريد تكرار ذلك في بلدان أخرى بالمنطقة.

وبرغم وباء كورونا سجلت «زوهو» في 2020، نمواً بنسبة 35 % في عدد عملائها في الإمارات. كما انتقلت أيضاً إلى مكتب أكبر في مدينة دبي للانترنت، قبل اندلاع الوباء، لاستيعاب فريق عملها المتنامي.

وعلى مدار العام الماضي، أعلنت «زوهو» عن مبادرات مثل برنامج «المساعدة على الاشتراك في حالات الطوارئ للشركات الصغيرة» ESAP وحزمة VRP، كما أطلقت منتجات جديدة على غرار حل «بيغين» وتطبيق «باك تو وورك» إلى جانب تحديثات مضافة إلى منصة «وورك بليس» لمساعدة الشركات على الانتقال والتكيّف مع نماذج العمل عن بعد.

كما تعاونت «زوهو» مع اقتصادية دبي في أكتوبر 2020 لمساعدة الشركات المحلية في الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات من خلال الإعانات والدعم الحصري، حيث استفادت نحو 1000 شركة في دبي من هذه التكنولوجيا.

مزود عالمي

قال شريدار فيمبو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«زوهو كورب»: تم بناء زوهو على قيم وقناعات محددة، فنحن لا نقيس نجاحنا بالأرقام، وإنما بالتأثير الذي أحدثناه في موظفينا، وأُسرهم، والعملاء، والصناعة، والنظام البيئي والمجتمعات المحلية.

وهدفنا يتمثل بخلق فرص لأولئك الذين يفتقرون لها، وبناء منتجات محفزة لعملائنا، وخدمة مواقع جغرافية لم تكن مخدومة سابقاً. وأتمّت «زوهو كورب»، التي تأسست في العام 1996، نحو 25 عاماً كمزّود عالمي للتكنولوجيا في العام 2021.

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