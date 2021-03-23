«كوشر أرابيا» تبدأ الإنتاج بمنشأة حديثة في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «كوشر أرابيا»، وهي مشروع مشترك بين «الإمارات لتموين الطائرات» و«سي سي إل القابضة»، مرفقها الحديث بدبي، لتصبح من أوائل منتجي أطعمة الكوشر المسجلين والمعتمدين في الإمارات.

وباشرت «كوشر أرابيا» عملياتها بفريق مكون من 20 متخصصاً في الطهي تم تدريبهم على إعداد طعام الكوشر والتعامل معه وتقديمه. وستوفر وجبات طعام كوشر طازجة وعالية الجودة للعملاء في قطاعات الطيران والضيافة والفعاليات في المنطقة، بما في ذلك معرض إكسبو دبي.

وجُهّزت منشأة «كوشر أرابيا»، القائمة في دبي ورلد سنترال، بأحدث التقنيات وتزيد طاقتها الإنتاجية على 2000 وجبة في اليوم. وتطبق الشركة جميع لوائح الصحة والسلامة لضمان بيئة آمنة للموظفين، مع الحفاظ على أعلى المعايير في نظافة الأغذية.

وتلتزم «كوشر أرابيا» باستخدام الموارد بطريقة مستدامة والحد من التأثير البيئي لعملياتها في جميع الأنشطة. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية والمعدات الحديثة وأفضل الممارسات لـ«الإمارات لتموين الطائرات»، تستخدم الشركة تقنيات موفرة للطاقة، وتعيد تدوير النفايات وتقدم حلول تغليف مبتكرة وصديقة للبيئة.

وقال مدير عام «كوشر أرابيا» مات ريكارد: نحن متحمسون لبدء العمليات في منشآتنا الجديدة، كما أننا نتمتع بخبرات وتقنيات حديثة تتيح لنا ريادة السوق وتقديم قوائم طعام مبتكرة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. وسنعمل باستمرار على تقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي من خلال حلول مبتكرة ومستدامة.

وأصبحت أطعمة الكوشر تحظى بشعبية متزايدة على مستوى العالم، إذ يُنظر إليها كخيار صحي من حيث المكونات وطرق التحضير. وتتوقع «الإمارات لتموين الطائرات» أن يشهد الطلب على أطعمة الكوشر في الإمارات والمنطقة نمواً سريعاً.

ونالت شركة «كوشر أرابيا» اعتماد «قسم كاشروت» التابع لـ«الاتحاد الأرثوذكسي»، وستعمل بالشراكة مع «اتحاد جنوب أفريقيا للمعابد الأرثوذكسية» لتوفير أعلى مستويات التميز في اعتماد منتجات «كوشر أرابيا». وتستخدم الشركة موردين معتمدين للحصول على أفضل المكونات ذات الجودة العالية.

ويجري تدقيق كل خطوة من خطوات عملية الشراء بالشركة بشكل كامل لضمان مستويات النظافة القصوى والالتزام بالشروط المعتمدة. وتعد الإمارات لتموين الطائرات من أكبر شركات التموين على مستوى العالم.

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