دبي تنضم إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي موافقة مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، المنظمة غير الربحية المسجّلة ببروكسل في بلجيكا، بالإجماع على طلب انضمام المركز المالي للتحالف.

وتأسس التحالف في يوليو 2018، بعد اجتماع قادة القطاع المالي العالمي في باريس، لتمثيل المراكز المالية العالمية الرائدة وتسهيل التعاون وعمليات التبادل المالي فيما بينها. ويحظى أعضاء التحالف، على اختلاف أنواع أنشطتهم المالية ومجالاتها، بفرصة تبادل المعارف والخبرات، فضلاً عن تحسين جودة عملهم الفردي وتعزيز كفاءة التعاون فيما بينهم.

ويمثل هذا التحالف اليوم 19 مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تتبع هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات مالية في أربع قارات تسعى إلى ترسيخ مكانة مراكزها المالية في القطاع والترويج لها.

وسيوظف مركز دبي المالي العالمي عضويته في التحالف للتعاون مع المراكز المالية العالمية الرائدة الأخرى، والتي تشمل لندن وفرانكفورت وباريس وطوكيو وتورنتو.

إضافة إلى دعم مركز دبي المالي العالمي لبعض الأعضاء الحاليين في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية من خلال مذكرات التفاهم المشتركة التي تجمعه بهم، سيشارك المركز المالي ممارساته المالية الرائدة مع الأعضاء الآخرين الذين يسعون للاستفادة من تجاربه وخبرته.

مساهمات

وقالت جنيفر رينولدز، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: يسرّنا انضمام مركز دبي المالي العالمي إلى التحالف، ونحن على ثقة بأن هذا المركز المالي الرائد سيضيف مساهمات قيّمة إلى مبادراتنا، ونتطلّع بشغف للتعاون مع زملائنا في دبي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا في مركز دبي المالي العالمي الانضمام إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، ونتطلع لنمثّل دبي فيه وبناء شراكات وثيقة مع الأعضاء الآخرين للتعاون معاً فيما يصب في مصلحة القطاع المالي العالمي.

ونثق تماماً بقدرتنا على التقدم معاً في مجالات عديدة بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار والتمويل المستدام والاقتصادات الرقمية. وستتيح لنا هذه الفرصة مواءمة منهجيات عملنا لتسهيل تعاوننا بهدف قيادة مستقبل القطاع المالي بالصورة الأمثل.

وقال الدكتور يوخن بيدرمان، العضو المنتدب في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: قام مركز دبي المالي العالمي بدوره كمراقب في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية منذ العام الماضي، ويسعدنا أن نشهد انضمامه إلى التحالف وحصوله على العضوية الكاملة فيه.

حيث نسعى إلى تبادل المعارف والخبرات مع هذا المركز المالي الرائد، الذي استطاع ترسيخ مكانته بصفته أحد أفضل المراكز المالية العالمية خلال أقل من 20 عاماً على نشأته، آملين أن نوسّع آفاق التعاون المتبادل للاستفادة من تجاربنا المشتركة.

تطبيق التقنيات

سيرتبط التعاون الفعّال بين أعضاء التحالف بشكل وثيق مع تسريع تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع. كما سيتم التركيز على العديد من المجالات الأخرى في القطاع، بما فيها تعزيز اعتماد أهداف رؤية مركز دبي المالي العالمي في مجالات حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية.

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