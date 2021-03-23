تـباين أداء أسواق الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع استمرار تعرضها لعمليات بيع لبعض الأسهم القيادية، خصوصاً في سوق دبي، في الوقت الذي صعد سوق أبوظبي مدفوعاً بعمليات شرائية استهدفت أسهم «أبوظبي الأول» و«الدار» و«اتصالات».

وانخفض سوق دبي 1.23% إلى 2551 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والنقل والخدمات والسلع والتأمين والاتصالات، فيما صعد سوق أبوظبي 0.18% عند 5733.43 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.04 مليار درهم منها 896.5 مليوناً في أبوظبي و145.5 مليوناً في دبي. وجرى تداول 270 مليون سهم موزعة بواقع 152.85 مليوناً في أبوظبي و117.2 مليوناً في دبي، من خلال 4482 صفقة. واستحوذت 3 أسهم في أبوظبي وهي «أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة» و«أدنوك للتوزيع» على 67.5% من السيولة الإجمالية.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.16% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.84% و«إعمار للتطوير» 1.14% و«إعمار مولز» 2.28% و«داماك» 2.7%، فيما صعد «ديار» 0.38% و«الاتحاد العقارية» 1.52%، وانخفض قطاع البنوك 1.52% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 3.44%، فيما زاد «دبي الإسلامي» 0.2%.

ونزل قطاع النقل 1.6% مع تراجع «أرامكس» 2.3% و«العربية للطيران» 0.79% و«الخليج للملاحة» 2.33%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 0.42% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.25%. وانخفض «سوق دبي المالي» 1.85% و«شعاع كابيتال» 1.49%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 33.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 21.8 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 21.7 مليون درهم. وحقق «بي إتش مباشر» أكبر ارتفاع بنسبة 10.16%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.08%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 13 مليونا، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.14% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.82%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.62%. وزاد قطاع الاتصالات 0.38% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونما قطاع العقار 0.74% معززاً بارتفاع «الدار» 0.81%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.13% بعد صعود «الواحة كابيتال» 1.69%، فيما استقر «إشراق» و«العالمية القابضة»، وانخفض قطاع الطاقة 0.61% بعد تراجع «دانة غاز» 2.72% فيما زاد «طاقة» 0.72% واستقر «أدنوك للتوزيع».

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 221.6 مليون درهم، تلاه «الدار» 219 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 171.8 مليونا. وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بنسبة 2.15%، فيما كان «دانة غاز» الأكثر انخفاضاً 2.72%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 171 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 22 مليون درهم، ونحو البيع بدبي بصافي استثمار 9 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 9 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 22 مليون درهم.

إفصاحات

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة تبريد توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.75 فلوس للسهم الواحد مع إصدار أسهم منحة بقيمة سهم واحد مقابل كل 45 سهماً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

★ عينت شركة دريك آند سكل انترناشيونال داليا زاهر مديراً لعلاقات المستثمرين.

★ دعت شركة أمانات القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 11 أبريل المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

★ أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» تعيين خالد البريكي عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من 18 مارس.

★ قلص البنك العربي المتحد خسائر المتراكمة إلى 667.25 مليون درهم في نهاية 2020، بما يعادل 32% من رأس المال، مقابل خسائر متراكمة بنحو 897.86 مليون درهم في 2019، مشيراً إلى اتخاذه عدة تدابير لمعالجتها.

★ وافق مجلس إدارة شركة «دانة غاز» على مقترح بشأن بيع أسهم الخزينة في السوق، ودعا العمومية للانعقاد في 13 أبريل للنظر بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% من رأس المال بواقع 5.5 فلوس للسهم، والموافقة على مقترح سياسة توزيع الأرباح.

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