مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة يناقش رفد الاستثمار في الإمارة

المصدر: عجمان - البيان

عقد مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة اجتماعه الأول لسنة 2021 اليوم في فندق فيرمونت عجمان المدينة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس المجلس، أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للمدينة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع التي من شأنها تعزيز المكانة المنشودة للمدينة الإعلامية ورفع تنافسيتها بين المناطق الحرة الإعلامية المميزة محلياً وإقليمياً وفق أعلى المعايير القانونية والإدارية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفد الاستثمار في إمارة عجمان ومستوى الدولة. وتم عرض للحساب الختامي للمدينة الإعلامية كما هو في 31 ديسمبر 2020 واعتماده من قبل مجلس الإدارة. كما استعرض المدير التنفيذي أمام المجلس تقريراً بشأن الوضع الاقتصادي للمناطق الحرة العالمية في ظل أزمة جائحة كوفيد 19.

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