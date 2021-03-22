تطبيق «جين» يجمع الملاك والمستثمرين والموردين والمستأجرين

المصدر: دبي ـ البيان

أرسى تطبيق خدمة الكونسيرج العقاري الجديد «جين» مكانته كمنصة موحدة تجمع الملاك والمستثمرين والموردين والمستأجرين.

وتم تأسيس المنصة أواخر العام الماضي من قبل مجموعة من المستثمرين المحليين وبإدارة سام عيسى، أحد الشركاء المؤسسين والمدير العام لمجتمع «جين» عبر الإنترنت. وحاز التطبيق اهتماماً واسعاً في القطاع العقاري، حيث أسهم في توفير حلول مباشرة لمشكلة ارتفاع تكاليف تشغيل المباني ورسوم الخدمات من خلال العمل كحلقة وصل بين مالكي العقارات والمستأجرين والموردين المحليين في منصة موحدة تستثمر القوة الشرائية للمقيمين في المبنى، بإتمام عمليات الشراء للسلع والخدمات عبر التطبيق بما يلبي كافة احتياجاتهم اليومية.

ويقدم تطبيق «جين» المكافآت للملاك من خلال الاسترداد النقدي على كل عملية شراء. ويمكن للمستثمرين العقاريين بصفتهم ملاكاً مقيمين في المبنى وملاكاً غير مقيمين، الحصول على الاسترداد النقدي على المشتريات التي تتم من خلال «جين» واستخدامها لدفع رسوم الخدمات وتكاليف التشغيل.

كما يحصل المستأجرون وأفراد عائلاتهم على تخفيضات إضافية على كل عملية شراء، ويمكنهم استخدام مدخراتهم على النفقات المعيشية الأخرى مثل الإيجار، لتعود بذلك منصة «جين» بالنفع والفائدة العملية على الجميع.

وقال سام عيسى: أنشأنا تطبيق «جين» حتى تتمكن جميع الأطراف في منظومة القطاع العقاري من التواصل بأسلوب مباشر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأردنا من خلال طرح هذه المنصة الموحدة كسر الحلقة التقليدية لتكاليف الصيانة والتشغيل ورسوم الخدمات المرتفعة. ويشهد قطاع العقارات حالياً، جهوداً دؤوبة من قبل جميع الأطراف المعنية لخفض التكاليف وزيادة قيمة استثماراتهم.

ويتيح التطبيق لجميع الأطراف المعنية الحصول على مصدر دخل إضافي، بدلاً من التركيز على طرق أخرى يتم من خلالها تقليل تكلفة الصيانة والتشغيل. وضم التطبيق عند طرحه قاعدة مستخدمين محتملة بلغ عددها حوالي 60 ألف عضو يشغلون ما يقارب 28,500 مكتب وشقة وفيلا.

ويغطي تطبيق «جاين» دبي ورأس الخيمة ويهدف إلى إضافة 66 ألف وحدة جديدة إلى محفظة أعماله بحلول نهاية العام.

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