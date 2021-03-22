غرفة الشارقة تحتفي بالفائز بجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة 2020-2021

المصدر: الشارقة - البيان

احتفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالفائز الأول بجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة 2020-2021 المهندس محمد المطوع، صاحب مشروع «باريستا فايبس»، خلال حفل أقيم اليوم في مقر الغرفة.

حيث تم تكريم الفائز بجائزة مادية قيمتها 50 ألف درهم تقديراً لنجاحه في إدارة مشروعه بتميز وإبداع وابتكار. وتعتبر هذه الفئة إحدى فئات «جائزة الشارقة للتميز»، التي أطلقتها الغرفة حديثاً بهدف دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة وإيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً.

وشهد الحفل عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، وحضره أعضاء مجلس أمناء الجائزة خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومحمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

والدكتور صلاح الحاج، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وسعيد السويدي، رئيس لجنة العقارات وحمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ولالو صاموئيل، رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة في الغرفة، وندى الهاجري، المنسق العام للجائزة.

تعزيز الثقة بذوي الإعاقة

وهنأ عبد الله سلطان العويس، الفائز بجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة، وأشار إلى أن إطلاق الغرفة لهذه الجائزة جاء انسجاماً مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز الثقة المتنامية في قدرات وإمكانات رواد الأعمال ذوي الإعاقة وإعطائهم دفعاً وزخماً إضافياً لمشاريعهم وفتح مجالات الاستثمار أمامهم لإطلاق طاقات وإبداعات هذه الفئة في مختلف مجالات العمل وتعزيز الاندماج المجتمعي.

وأضاف: المهندس محمد المطوع، الذي اجتهد وعمل واتقن فتكلل عمله بالريادة والنجاح، داعياً الفائز إلى مواصلة مسيرة التميز ليظل نموذجاً يحتذى في الإبداع والابتكار في هذا الوطن، الذي كفل لذوي الإعاقة إطلاق إبداعاتهم وابتكاراتهم لخدمة المجتمع، انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة بهذه الشريحة المجتمعية المهمة، وتجسيداً لأهمية إشراكها في مختلف مجالات الحياة واعتبارهم جزءاً من المساهمين في تعزيز مسيرة دولتنا التنموية في الخمسين عاماً المقبلة.

وأكدت ندى الهاجري، أن المهندس محمد المطوع، استحق عن جدارة واقتدار الفوز بهذه الجائزة التي تم الاحتفاء به استثنائياً وسابقاً لموعد الحفل الختامي، تقديراً لتميزه وإبداعه وجهوده القيمة في إدارة مشروعه الذي يعد من النماذج الرائدة على مستوى كفاءة الأداء الإداري والفني وإنتاجية العمل المتكامل وعملياته التشغيلية المبنية على أسس ومعايير إدارية ومهنية وفنية، مؤكدة أن هذا التكريم يعد حافزاً لكافة رواد الأعمال من ذوي الإعاقة لشق طريقهم نحو التميز ومواجهة التحديات.

فوز ثمين

واستعرض الفائز محمد المطوع، تجربته في عالم ريادة الأعمال، وكيفية تحقيق أحلامه على أرض الواقع، متجاوزاً جميع التحديات، ونجاحه في إنشاء ثلاثة فروع لعلامته التجارية وجميعها حققت نجاحاً في مجتمع الأعمال، معرباً عن سعادته بهذا الفوز الثمين ومثمناً جهود غرفة الشارقة في دعم رواد الأعمال على مستوى الدولة، ونشر ثقافة الجودة والتميز من خلال هذه الجائزة.

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