بلوڤو تطلق «بيكاثون» منصة الهاكاثون الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بلوڤو، إحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة بتقديم حلول استقطاب المواهب القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إطلاق «بيكاثون»، منصة الهاكاثون الافتراضي، القائمة على الحوسبة السحابية، والمصممة خصيصاً لإنجاز التحول الرقمي في العمليات المرتبطة بالهاكاثون، بهدف تحفيز الابتكار واستقطاب أفضل المواهب في ضوء التوجهات العالمية الجديدة.

الهاكاثون هو حدث يلتقي فيه عدد كبير من الأشخاص للمشاركة في حل مشكلات وتحديات قائمة تعرضها المؤسسات على منصة بيكاثون. وتتيح منصة بيكاثون الافتراضية لقادة الشركات إمكانية استضافة وإدارة فعاليات الهاكاثون الافتراضية الخاصة بهم دون تكبد عناء تنظيمها بأنفسهم.

وكذلك استقطاب ألمع العقول الشابة حول العالم. كما يمكن لقادة الأعمال حل المشكلات والقضايا الصعبة، وتعزيز ثقافة الابتكار في شركاتهم من خلال تبني. ومن المخطط تحويل المنصة إلى أحد المنتجات الرئيسية التي توفرها بلوڤو لعملائها.

وشهدت شعبية فعاليات الهاكاثون نمواً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية كأداة تتيح لقادة الأعمال إمكانية الارتقاء بشركاتهم نحو مستويات جديدة عبر الاستفادة من قدرات الابتكار الجماعي وقوة تجميع الأفكار من مصادر مختلفة.

وتمتاز فعاليات الهاكاثون بالطابع العملي لعملياتها المفتوحة، وتشجيع المشاركين على تقديم أفكار مبتكرة، وإجراء التجارب، وإنجاز النماذج الأولية بسرعة لمنح قادة الأعمال ميزة التفوق.

ولا يقتصر إقامة فعاليات الهاكاثون على الشركات التقنية فقط، إذ بدأت الكثير من القطاعات الأخرى في تنظيمها خلال الأعوام الماضية.

ووفقاً لبيانات حديثة كشف عنها موقع Hackathon.com، أكبر مجتمع هاكاثون إلكتروني في العالم، فإن 27% فقط من الشركات التقنية تقوم بتنظيم فعاليات هاكاثون قياساً بنسبة 73% من الشركات غير التقنية، حيث حازت شركات التصنيع على نسبة 12% وشركات قطاع النقل على 11%، تليها شركات الرعاية الصحية والاتصالات.

كما سلطت الدراسة الضوء على ازدياد تنظيم فعاليات الهاكاثون الداخلية بنسبة 37% على مدى العامين الماضيين.

حيث جاءت شركات الخدمات المالية في المرتبة الأولى بنسبة 18% تلتها شركات التصنيع بنسبة 17% وشركات البيع بالتجزئة بنسبة 16%.

وقال الدكتور أحمد خميس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلوڤو:

«يزخر السوق بالكثير من الفرص، ونشهد حالياً تطوّر منظومة عمل أكثر تنوعاً بين الشركات والمواهب، ما يفضي إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز أنماط التفكير الإبداعية والعميقة. وتسهم مجتمعات الأعمال الافتراضية والمشتركة والفاعلة مثل منصة بيكاثون في مواكبة احتياجات أصحاب الشركات والموظفين على حد سواء».

ونجحت بلوڤو منذ تأسيسها في 2015 بتحقيق نمو سريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلّم الآلة في توفير حلول تقنية متطورة للاستحواذ على المواهب. واستفادت أكثر من 3500 مؤسسة في منطقة الخليج العربي من حلول بلوڤو حتى الآن، بما في ذلك الجهات الحكومية الرسمية في الإمارات والسعودية.

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